Все три ускорителя оснащены 8 ГБайт видеопамяти и позволяют играть в современные игры в разрешении 1080p.

На фоне роста цен и ослабления интереса производителей к бюджетным GPU редакция ресурса Tom’s Hardware сравнила три самые доступные актуальные видеокарты от AMD, NVIDIA и Intel – Radeon RX 6600, GeForce RTX 3050 и Arc A750. Все они стоят в пределах $200.

Все три ускорителя оснащены 8 ГБ видеопамяти, поддерживают имеющиеся API и технологии вроде DirectX 12 Ultimate, FSR, DLSS и XeSS. При скромных требованиях и оптимизированных настройках графики они позволяют играть в современные игры в разрешении 1080p.

В играх с классической растеризацией. Arc A750 оказалась в среднем на 6% быстрее RX 6600 и на 19% быстрее RTX 3050. Аналогичная ситуация в 2K. Также решение Intel демонстрирует более высокую производительность в играх с трассировкой лучей. А вот RX 6600 для RT совсем не вариант.

В чем Radeon RX 6600 выгодно отличается от конкурентов, так это энергоэффективность и поддержка FSR 3, включая генерацию кадров.

Меж тем RTX 3050 предлагает стабильные драйверы и лучший в своем классе апскейлер DLSS, хотя и уступает по большинству технических и игровых метрик, включая отсутствие Frame Generation.

В итоге, по суммарной игровой производительности Intel Arc A750 показывает лучшие результаты, AMD RX 6600 – наилучший баланс, а GeForce RTX 3050 стоит рассматривать лишь при жесткой привязке к технологиям NVIDIA.

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По данным Steam, 2.96% пользователей платформы имеют ПК с RTX 3050, тогда как RX 6600 установлена на 0.89% компьютерах. Статистики по Intel Arc A750 нет, но она точно меньше 0,15%.

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Меж тем в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

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