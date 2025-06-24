Рассказываем, что можно добавить в крем и какую начинку использовать для вафельного торта.

Торт вафельный со сгущенкой уже давно стал классикой домашних десертов. Со временем появилось много вариаций. Коржи перемазывали разными кремами и добавляли необычные начинки.

Например, в крем можно добавить:

растопленный шоколад или какао;

измельченные орехи;

кокосовую стружку;

цедру лимона или апельсина.

В качестве дополнительной начинки стоит взять джем, повидло, сухофрукты, мед или шоколадную пасту.

Видео дня

Также рассмотрим два пошаговых рецепта этого десерта.

Вафельный торт с вареной сгущенкой

Этот рецепт ближе к классическому, но все же имеет интересное отличие. Для торта берем:

упаковку вафель;

150 граммов орехов (грецких);

банку сгущенки;

200 граммов сливочного масла;

250 граммов вишни без косточки;

100 граммов сахара.

Масло заранее достаем из холодильника. Сгущенку можно купить сразу вареную или сделать ее дома. Для этого нужно снять этикету, поставить жестяную банку в емкость с водой. Варить нужно на малом огне около двух часов. Открывать только когда банка немного остынет.

В сотейник выкладываем вишню с сахаром и готовим на медленном огне около 20 минут. Масло взбиваем со сгущенкой. Вишню перебиваем блендером до однородной массы и готовим еще 20 минут.

Затем промазываем коржи кремом и вишней. Важно оставить немного крема, чтоб смазать бока и верх торт. Посыпаем их измельченными орехами. Храним вафельный торт в холодильнике.

Вафельный торт - рецепт с фруктами

Это необычная, но очень вкусная версия этого десерта. Для приготовления торта берем:

упаковку коржей;

200 граммов сливочного масла;

200 граммов сгущенки;

400 граммов яблок;

столовую ложку сахара;

пакет желе;

фрукты и ягоды для декора.

С яблок снимаем кожуру и натираем их на крупной терке. Тушим на сковороде с сахаром до мягкости. Перекладываем в тарелку и всыпаем пакетик желе. Все перемешиваем и оставляем, пока не остынет. Смесь должна стать густой.

Масло нужно заранее достать. Когда оно станет мягким, взбиваем со сгущенкой. Переходим к сборке торта. Смазываем коржи, чередуя их с кремом и фруктовой начинкой. Украшаем. Оставляем в холодильнике на два часа и только потом подаем вафельный торт.

Вас также могут заинтересовать новости: