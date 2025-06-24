Торт вафельный со сгущенкой уже давно стал классикой домашних десертов. Со временем появилось много вариаций. Коржи перемазывали разными кремами и добавляли необычные начинки.
Например, в крем можно добавить:
- растопленный шоколад или какао;
- измельченные орехи;
- кокосовую стружку;
- цедру лимона или апельсина.
В качестве дополнительной начинки стоит взять джем, повидло, сухофрукты, мед или шоколадную пасту.
Также рассмотрим два пошаговых рецепта этого десерта.
Вафельный торт с вареной сгущенкой
Этот рецепт ближе к классическому, но все же имеет интересное отличие. Для торта берем:
- упаковку вафель;
- 150 граммов орехов (грецких);
- банку сгущенки;
- 200 граммов сливочного масла;
- 250 граммов вишни без косточки;
- 100 граммов сахара.
Масло заранее достаем из холодильника. Сгущенку можно купить сразу вареную или сделать ее дома. Для этого нужно снять этикету, поставить жестяную банку в емкость с водой. Варить нужно на малом огне около двух часов. Открывать только когда банка немного остынет.
В сотейник выкладываем вишню с сахаром и готовим на медленном огне около 20 минут. Масло взбиваем со сгущенкой. Вишню перебиваем блендером до однородной массы и готовим еще 20 минут.
Затем промазываем коржи кремом и вишней. Важно оставить немного крема, чтоб смазать бока и верх торт. Посыпаем их измельченными орехами. Храним вафельный торт в холодильнике.
Вафельный торт - рецепт с фруктами
Это необычная, но очень вкусная версия этого десерта. Для приготовления торта берем:
- упаковку коржей;
- 200 граммов сливочного масла;
- 200 граммов сгущенки;
- 400 граммов яблок;
- столовую ложку сахара;
- пакет желе;
- фрукты и ягоды для декора.
С яблок снимаем кожуру и натираем их на крупной терке. Тушим на сковороде с сахаром до мягкости. Перекладываем в тарелку и всыпаем пакетик желе. Все перемешиваем и оставляем, пока не остынет. Смесь должна стать густой.
Масло нужно заранее достать. Когда оно станет мягким, взбиваем со сгущенкой. Переходим к сборке торта. Смазываем коржи, чередуя их с кремом и фруктовой начинкой. Украшаем. Оставляем в холодильнике на два часа и только потом подаем вафельный торт.