Рассказываем, как "работает" борная кислота для баклажанов и перца и как ее использовать.

Подкормка борной кислотой довольно популярна у огородников. Правда, не все ориентируются в том, когда растениям нужен бор, и не все умеют правильно его применять. Давайте разберемся, можно ли опрыскивать перец и баклажаны борной кислотой - в каких случаях это делать и как.

Что дает борная кислота для перцев и баклажанов

Бор нужен растениям для роста и развития. В частности, он улучшает процессы обмена и выработку хлорофилла, помогает "дышать" корням, стимулирует формирование завязей и предотвращает их осыпание, повышает иммунитет и устойчивость к заболеваниям.

Распознать дефицит бора можно, посмотрев на молодые побеги и верхушки растений:

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на молодых листиках проявились хлоротичные (светлые) пятна, а жилки начали желтеть;

листики стали мелкими, скручиваются и опадают;

замедляется рост верхних почек, а боковых, наоборот, ускоряется;

растение плохо цветет и образует мало завязей;

плоды формируются с дефектами, общее развитие растения затормаживается.

Подкармливают растения бором методом полива, но большинство огородников все-таки наиболее оптимальным способом считают опрыскивание.

Можно ли опрыскивать борной кислотой перцы и баклажаны в период цветения

Опрыскивание борной кислотой проводят 2 раза за сезон - когда начинают окрашиваться бутоны и через две недели после цветения, когда начинаются формироваться завязи.

При этом важно соблюдать такие правила:

обрабатывать растения вечером, в теплую пасмурную погоду;

для опрыскиваний использовать лучше мелкодисперсный распылитель;

не нарушать рекомендованную дозировку раствора борной кислоты.

Как правильно приготовить раствор для опрыскивания: 2 г борной кислоты для начала растворяют в небольшом количестве горячей воды (в холодной она не растворяется), остужают и добавляют еще 10 л (ведро) слегка теплой воды. Хорошо размешивают и опрыскивают.

При этом предостерегают от слишком обильного опрыскивания: нельзя допустить, чтобы раствор стекал с листьев.

Борную кислоту покупают в аптеке - обычно она продается в пакетиках по 10 г порошка. Пол чайной ложки - это примерно 5 г, их высыпают на бумагу и делят на 5 примерно одинаковых частей. Одна такая часть будет равна 1 г.

При этом кухонную чайную ложку брать не рекомендуют - лучше взять мерную, или же чайную затем нужно будет хорошо помыть, так как бор токсичен.

По этой же причине опрыскивания овощей следует проводить только вечером, когда пчел и других полезных насекомых уже нет. Опрыскивать - строго по листьям, не по бутонам и не по цветочкам, иначе можно потравить пчел.

Важно: если на листиках появились бурые пятна и начали отмирать отдельные части растений, то это может говорить о переизбытке бора, тогда от таких опрыскиваний нужно отказаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем опрыскивать помидоры во время цветения для лучшей завязи.

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