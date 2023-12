Топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года: во что можно будет поиграть и когда релиз

В нашу подборку вошли хороры и экшены, онлайн и офлайн игры, но всех их объединяет одно - они долгожданны, востребованы и выйдут в 2024 году.

Уходящий, 2023 год, запомнился огромным количеством ярких проектов, таких как Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Diablo 4 и многих других. Однако уже представленные релизы дают основания предположить, что 2024 год может переплюнуть своего предшественника, отметившись множеством легендарных проектов.

Alone in the Dark

После новогодних праздников нас ожидает перезапуск культового психологического хоррора от третьего лица. Игра на выживание в американском приюте для душевнобольных должна выйти 16 января. В этот раз Alone in the Dark получит новый сюжет. Историю можно будет проходить за разных героев - девушку Эмили Хартвуд, которая хочет найти своего дядю, и частного детектива Эдварда Карнби.

Игра обещает порадовать приятной картинкой, мрачной атмосферой и секретами, которые предстоит раскрыть. Любители пощекотать нервы получат удовольствие.

Tekken 8

Грядущий год порадует также новым файтингом в популярной серии игр. Пользователей ожидают тщательно проработанные и высоко детализованные модели и графика высокой четкости. Этого удалось достичь благодаря тому, что новая Tekken была разработана с нуля на движке Unreal Engine 5.

Главной темой сюжета станет противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы - отца и сына. В игре будут также представлены динамичные задники, которые будут постепенно разрушаться, и новые механики. Так, в игре появится новая батлмеханика система "Heat". Она не привязана к HP, системе ярости или к отдельным приемам. Что особенно интересно - персонажи используют "Heat" по-разному. Обещают нам и другие новые революционные техники, хоть и не уточняют, какие именно.

Выход запланирован на 26 января.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Когда речь заходит об этой игре, на ум приходит фраза "черный пиар - тоже пиар". Несмотря на массу неоднозначных отзывов, этот экшен от третьего лица остается одной из самых ожидаемых игр года. События вновь будут разворачиваться во вселенной Arkham, но теперь игрокам предстоит выступить на стороне злодеев из "Отряда Самоубийц", среди которых Харли Квинн, Дедшот, Король Акул и Капитан Бумеранг. Им нужно будет в Метрополисе уничтожить Супермена и Лигу Справедливости.

В игре есть два режима. Можно или возглавить отряд и играть с тремя ИИ с возможностью переключаться на остальных злодеев, или пойти сражаться с Лигой справедливости в кооперативе со своими друзьями. Релиз запланирован на 2 февраля 2024 года.

Skull & Bones

Многострадальный онлайн-проект Ubisoft про пиратов и морские сражения, релиз которого переносился из года в год, наконец выйдет. Бывший руководитель Ubisoft Singapore Дэррил Лонг, комментируя свой переход в канадское подразделение, объявил, что Skull & Bones выйдет ориентировочно с января по март. Игроки смогут насладиться механикой морских сражений, знакомой нам по Assassin's Creed 4: Black Flag. В новой игре пользователи будут в роли капитана - управлять кораблем, задавать цели и отдавать приказ о стрельбе.

Все сражения будут проходить исключительно на воде. На данный момент известно лишь о трех видах судов, которые можно будет выбрать. Среди них:

фрегат - медленный, но прочный корабль з большим количеством пушек;

бригантина - быстроходное судно, которое легко идет на таран;

шлюп - мелкий корабль с приятным бонусом в виде дальнобойных мортир и точных пушек.

Погода будет влиять на управляемость кораблем и эффективность пушек. Также будет режим противостояния командами 5 на 5. Игроки смогут побороться за сокровище - кто первый доплывет до него, заполучит больше всего добычи.

Dragon’s Dogma 2

22 марта выйдет одиночный ролевой экшен от третьего лица - долгожданное продолжение легендарной Dragon’s Dogma 2012 года. Сиквел будет на движке RE Engine, который Capcom создала для разработки проектов внутренними студиями и подразделениями. Так, на нем выпущены Resident Evil после 2017-го, Devil May Cry 5 и еще некоторые игры.

Возвращаемся к Dragon’s Dogma 2. Игрок сможет выбирать один из трех классов: воин, маг и лучник. Также можно подобрать внешность, профессию, партию и принимать разные решения по ходу сюжета.

Сюжет берет начало в подземной тюрьме, где игроки услышат голос Дракона. Воскресший, он же главный герой, должен выполнить свою судьбу, воспоминания о которой утратил.

Возможности кооператива нет. Однако одиноким вы себя чувствовать не будете - к вашему путешествию присоединятся уникальные потусторонние существа, которые настолько хорошо проработаны, что создают иллюзию настоящих живых игроков. Этого эффекта удалось добиться благодаря ИИ, а реалистичная физика и высокий уровень графики выгодно дополняют этот фентезийный мир.

S.T.A.L.K.E.R.2: Сердце Чернобыля

Миру наконец представят и поистине легендарную и долгожданную игру S.T.A.L.K.E.R 2: Сердце Чернобыля. Первая часть этого постапокалиптического шутера от первого лица вышла еще в далеком 2009 году. С тех пор вселенная обросла огромным количеством книг, модификаций и слухов о будущем релизе. Ожидается, что в этот раз нам покажут большой открытый для взаимодействия мир, а не связанные между собой локации.

Свой шутер от первого лица украинская GSC Game World планирует выкатить уже весной 2024 года и есть чего ждать. Как и в первой части, решения игрока повлияют на концовку. Игроки смогут насладиться динамичным повествованием, элементами хоррора и взаимодействием с группировками, монстрами и аномалиями Зоны.

Официальный трейлер не может не радовать красочной графикой, приятной механикой и интригующими персонажами.

Frostpunk 2

Постапокалиптическая стратегия в реальном времени Frostpunk 2 выйдет весной. События разворачиваются спустя 30 лет после катастрофической снежной бури. Планета все еще охвачена бесконечным морозом и суровым ледяным климатом. В этих условиях игрок должен будет заняться строительством мегаполиса, обустройством жизни и найти альтернативу нефти.

Жители в сиквеле смогут драться, бунтовать и даже сместить лидера, а важные решения теперь нужно принимать с учётом голоса народа и партии. Хотя масштабы города вырастут, строительство станет более простым и комфортным.

Hades 2

Эта приключенческая изометрическая roguelike игра запланирована на весну 2024 года. Пользователям предстоит поиграть за сестру главного героя первой части Мелиною — принцессу Подземного царства, которая владеет черной магией. Игроки должны будут сразиться с титаном времени — Кроносом. Уже известно, что продолжение титулованной и мегапопулярной игры будет иметь украинскую локализацию.

Dragon Age: Dreadwolf

Спустя 10 лет с выпуска первой части наконец выйдет продолжение фентезийной ролевой игры от третьего лица Dragon Age: Dreadwolf. Его предшественник, вышедший в 2014 году, закончил повествование на том, что друг главного героя Солас на самом деле является эльфийским богом предательства Фен'Харел под прозвищем "Ужасный волк".

В новой части игрокам предстоит найти союзников и сразиться с темным богом, который хочет уничтожить мир. Играть пользователи будут за эльфа класса рыцарь. Членами его команды управлять напрямую будет нельзя, но можно выбирать их умения. В то же время главный герой играется через комбо-серию ударов и специальные навыки, для использования которых нужно заполнить "полоску".

Black Myth: Wukong

Это творение китайского разработчика Game Science некоторые обозреватели уже прозвали одной из самых красивых. В центре сюжета приключенческой игры в жанре экшен RPG окажется царь обезьян Сунь Укун. Игрок сможет погрузиться в атмосферу Древнего Китая и сразиться с множеством врагов.

Во время прохождения игры можно будет использовать магию, рукопашный бой или легендарный посох царя обезьян. Также по ходу сюжета будет выпадать разное артефактное оружие. В игре представлены и другие механики, например скрытное перемещение в виде летающей золотой цикады. Ожидается Wukong летом 2024 года.

Rise of the Ronin

Этот приключенческий ролевой экшен от 3-го лица выйдет осенью 2024 года. Игра с открытым миром позволит познакомиться с феодальной Японией 1863 года. В это время там ведется гражданская война - противостояние сегуна Токугавы и повстанцев.

Пользователям предстоит сыграть за Ронина (самурая без хозяина). Передвигаться по миру можно будет пешком или на лошади. В то же время сражения не ограничены традиционный японским оружием - есть и огнестрельное. При прохождении игрок столкнется с разными персонажами, общаясь с которыми он будет принимать решения, что повлияет на сюжет. Игру разрабатывала японская Team NINJA.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Также на осень запланирован выход сиквел RPG хоррорра во вселенной Мира Тьмы. Сюжет игры перенесет игрока в Сиэтл, где ему предстоит стать недавно обращенным вампиром с еще слабыми способностями. Там предстоит выбрать свое место среди воюющих друг с другом кланов, развивать свои умения и адаптироваться к новой жизни.

В экшен игре от The Chinese Room игроку нужно будет раскрыть заговор, который вызвал конфликт в вампирской части Сиэтла. На полное прохождение основной ветки уйдет около 25-30 часов. Решения игрока будут влиять на финал хоррора.

Little Nightmares 3

Ожидается и сиквел приключенческого хоррора с головоломками, который разработала британская Supermassive Games. Датой релиза указывается 2024 год. Продолжение сосредоточится на истории двух новых героев Лоу и Элон (англ. "Low" и "Alone", что в переводе — Слабый и Одинокий), которые пытаются сбежать из "Ниоткуда" — мрачного мира разрушенных иллюзий и детских страхов.

Насладиться хоррором можно с друзьями в кооперативе или с ИИ-помощником.

Delta Force: Hawk Ops

В следующем году геймеров ждет возвращение культовой франшизы, про которую долго ничего не слышали. Этот легендарный шутер порадует игроков PvP-режимом, мультиплеерными сражениями и огромным арсеналом. Авторы проекта из китайской TiMi Studios для новой Delta Force даже консультировались с бывшими спецназовцами, чтобы создать поистине захватывающую в своей реалистичности игру.

Senua's Saga: Hellblade 2

Сиквел отмеченной наградами Hellblade: Senua’s Sacrifice выйдет также в следующем году. Релиз этого приключенческого боевика уже подтвердили Microsoft и разработчик - британская Ninja Theory.

Главная героиня, Сенуа, продолжит свое путешествие на выживание среди викингов. События будут разворачиваться в Исландии, где игроку предстоит спасти жертв тирании и побороться с тьмой в мире и внутри самой Сенуа. Основной темой в сюжете, как ожидается, станет шаманизм.

Про все вышеперечисленные игры так или иначе известно, что они выйдут в следующем году. Однако есть также и другие долгожданные проекты, дату которых официально не объявляли, но согласно сливам и слухам, они также могут быть представлены. Среди них: хоррор боевик Resident Evil 9: Apocalypse, стелс-экшен Dishonored 3, приключенческий экшен RPG Assassin’s Creed Codename Red, сюжетный стимпанк Clockwork Revolution и многие другие.