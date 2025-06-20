Про релиз на iPhone пока никакой информации.

Студия ZA/UM официально объявила, что мобильная версия Disco Elysium выйдет на телефонах под управлением Android 5 августа. Ее страница уже доступна в Google Play. Про релиз на iPhone пока никакой информации.

Речь идет не о прямом порте проекта с ПК и консолях, а о переосмысленной версии: с тем же сюжетом и знакомыми механиками, но адаптированной под вертикальный формат в соответствии с экранами современных смартфонов и дополненной новыми иллюстрациями.

В трейлере можно увидеть, что в игру добавили сцены с возможностью 360-градусного обзора и панорамные локации, которые позволяют "оказаться в эпицентре расследования".

Видео дня

Известно, что первые две главы будут доступны бесплатно. За полную версию придется заплатить 10 долларов.

Disco Elysium была удостоена рядом престижных наград от разных организаций и изданий, в том числе звания лучшей игры 2019 года и даже одной из величайших видеоигр всех времен.

Большую часть Disco Elysium вы проходите в роли полицейского-алкоголика с амнезией, который должен не только раскрыть дело об убийстве, но и вернуть воспоминания о своем прошлом и окружающем мире.

Наследие Disco Elysium живет до сих пор. Разработчики оригинальной RPG анонсировали сразу две новые игры: шпионскую RPG Project C4 и Hopetown о журналисте-бунтаре.

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