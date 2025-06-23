Топ-10 самых недооценённых шутеров от первого лица с уникальными механиками

В прошлом разработчики соревновались, как сделать свою "стрелялку" более необычной.

Шутеры - идеальный жанр, чтобы сбросить напряжение, но не все хорошие "стрелялки" стали хитами. Некоторые прошли мимо внимания, из-за неудачного релиза, плохого маркетинга или просто потому, что были "не в тренде".

На TheGamer собрали топ-10 самых недооценённых шутеров от первого лица, а мы адаптировали эту подборку для вас.

High Hell

Аркадный шутер от Devolver, где вы уничтожаете корпоративный культ в кислотно-неоновых коридорах. Это аренный шутер с компактными локациями и десятком врагов, которых нужно зачистить как можно быстрее. Эффектная визуальная подача в духе комиксов делает игру запоминающейся.

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TimeShift

Научно-фантастический шутер с уникальной механикой: вы управляете временем. Можно замедлять, останавливать и отматывать происходящее, включая драки. Главный герой, одетый в костюм будущего, пытается остановить безумного учёного, изменившего ход истории.

Головоломки и перестрелки завязаны на ваших временных способностях. Игра вышла в 2007 году и незаслуженно потерялась на фоне Call of Duty и Halo, хотя концепт был круче многих.

Cruelty Squad

Безумный, нарочито уродливый шутер. Вы - наёмник, выполняющий заказы в гнилом мире, где корпорации давно переступили мораль. Интерфейс, диалоги, арт-дизайн, всё сделано так, чтобы у игрока вытекали глаза, но в этом и есть месседж от разработчика.

Игра дико экспериментальная: здесь можно продавать свои органы, плавать в кишках и стрелять из биологического оружия.

Darkwatch

Готический вестерн, в котором вы - бандит, ставший вампиром. После нападения на поезд герой заражается, а потом вступает в организацию, борющуюся с нечистью. Шутер умело мешает стимпанк, хоррор и Дикий Запад. Игра не стала популярной, потому что вышла эксклюзивом для консолей без нормальной рекламы.

Amid Evil

Ретро-шутер, вдохновлённый Heretic и Quake, но вместо огнестрела - тёмная магия. Каждый вид оружия заряжается душами врагов и становится сильнее. Игра визуально напоминает ретро, но на деле построена на современном движке с отличной оптимизацией и светом. Понравится тем, кто скучает по "бумер-шутерам".

Trepang2

Духовный наследник F.E.A.R.. Вы - суперсолдат с амнезией, сбежавший из лаборатории. Герой может замедлять время и становится невидимым. Геймплей неверочтно драйвовый, можно стрелять с двух рук, использовать врагов как живой щит и сражаться в рукопашную.

E.Y.E.: Divine Cybermancy

Шутер от первого лица с элементами RPG, в котором вы - агент тайного ордена в мире, где киберпанк сочетается с мистикой. Можно прокачивать хакинг, псионику, бой, технологии. Сюжет, правда, фрагментированная мешанина философии.

Singularity

Шутер с хоррор-элементами, в котором вы попадаете на советский остров с экспериментами над временем. Главный гаджет - устройство, позволяющее ускорять, старить или восстанавливать объекты и врагов. Можно разрушать барьеры, открывать двери, превращать солдат в пыль. Несмотря на крутые механики, игра прошла незамеченной из-за слабого пиара.

Clive Barker’s Undying

Мрачный шутер с магией, созданный в соавторстве с автором ужасов Клайвом Баркером. Вы прибываете в поместье старого друга, чтобы разгадать проклятие, которое уничтожает его семью. Игра сочетает в себе огнестрельное оружие и заклинания, вы можете поджигать врагов, открывать порталы или останавливать время.

No One Lives Forever

Шпионский экшн с ярким юмором, действие которого происходит в 60-х годах. Вы - Кейт Арчер, суперагент, которая противостоит организации H.A.R.M. Уровни охватывают экзотические локации, а арсенал включает шпионские гаджеты, от губной помады-взрывчатки до очков ночного видения.

Игра метко пародирует Бонда и имеет сильную актерскую игру и сценарий. Из-за юридических проблем она не продается в цифровых магазинах, поэтому найти ее сегодня сложно, но если сможете - обязательно попробуйте.

Ранее мы составляли топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку. В этих играх легко потеряться.

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