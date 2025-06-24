Разработкой занималась команда Hypixel, самого известного мультиплеерного Minecraft-сервера.

Амбициозный "убийца" Minecraft - Hytale - был закрыт после 10 лет разработки. Игру впервые анонсировали ещё в 2018 году, но с тех пор у проекта не было ни одной вменяемой играбельной версии.

Разработкой занималась Hypixel Studios, команда, известная по самому популярному Minecraft-серверу с мини-играми. В том же 2018 году разработчиков взяла себе под крыло Riot Games, компания дала им денег и устроила маркетинговую компанию. Первый и единственный трейлер Hytale набрал 61 миллион просмотров.

О закрытии проекта объявил сооснователь Hypixel Studios под ником Noxy. Разработка проекта прекращается, а сама студия сворачивается, но, как он подчёркивает, этого не хотели ни они, ни Riot. Просто стало понятно, что они не смогут реализовать всё обещанное игрокам.

Видео дня

Noxy поделился, что со временем амбиции разработчиков только росли. Например, в 2022 году проект полностью перезапустили, а в 2023-м Hytale перешла на другой движок.

В итоге разработка зашла в тупик. Разработчики не хотели идти на компромиссы с масштабами игры или технической частью, потому что это значило бы отход от того проекта, о котором они мечтали:

"Каждый из этих вариантов означал бы отказ от того, что делало Hytale особенной. Это не была бы та игра, которую мы хотели создать. И это не была бы та игра, которую вы заслуживаете".

В то же время, Noxy подчеркнул, что закрытия Hypixel Studios не значит закрытие Minecraft-сервера Hypixel. Riot Games выплатила компенсации разработчикам и они готовы дальше продолжать работу.

Ранее мы рассказывали, что Riot Games делает MMORPG по League of Legends. Основатель Riot надеется, что она выйдет до полёта на Марс.

Вас также могут заинтересовать новости: