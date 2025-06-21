Создатель карточного рогалика Balatro, известный под псевдонимом LocalThunk, пытается пройти один из самых безумных вызовов, которые вообще можно придумать в его собственной игре - достижение completionist++.
Чтобы его получить, нужно победить на максимальной сложности Gold Stake, причём не просто один раз, а используя каждого из 150 Джокеров, доступных в игре.
Разработчик поделился прогрессом в Bluesky, прикрепив скрин с экраном Game Over после поражения от печально известной Стены. Он признался: "У меня 146 из 150, и я получаю по заслугам".
Gold Stake - это режим, где малый блайнд вообще не даёт денег, требования к очкам растут с каждым раундом, сбросов карт почти нет, а сами Джокеры могут быть вечными, одноразовыми или требовать плату за каждый ход.
Тем не менее, есть один лазейка: засчитывается тот Джокер, который был с тобой в момент победы, а не на протяжении всей игры. Это даёт пространство для манёвра: можно провести почти весь забег с сильной связкой, а перед финалом подставить одного из бесполезных ради галочки. Но даже так задача остаётся чудовищной.
Но, кое-кто всё же смог выбить эту ачивку: внезапно, Марк Церни, главный инженер Playstation. Такой ачивкой могут похвастаться только 0.4% игроков.