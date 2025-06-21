LocalThunk шутит, что он прочувствовал на своей шкуре всё, что он приготовил для игроков.

Создатель карточного рогалика Balatro, известный под псевдонимом LocalThunk, пытается пройти один из самых безумных вызовов, которые вообще можно придумать в его собственной игре - достижение completionist++.

Чтобы его получить, нужно победить на максимальной сложности Gold Stake, причём не просто один раз, а используя каждого из 150 Джокеров, доступных в игре.

Разработчик поделился прогрессом в Bluesky, прикрепив скрин с экраном Game Over после поражения от печально известной Стены. Он признался: "У меня 146 из 150, и я получаю по заслугам".

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Gold Stake - это режим, где малый блайнд вообще не даёт денег, требования к очкам растут с каждым раундом, сбросов карт почти нет, а сами Джокеры могут быть вечными, одноразовыми или требовать плату за каждый ход.

Тем не менее, есть один лазейка: засчитывается тот Джокер, который был с тобой в момент победы, а не на протяжении всей игры. Это даёт пространство для манёвра: можно провести почти весь забег с сильной связкой, а перед финалом подставить одного из бесполезных ради галочки. Но даже так задача остаётся чудовищной.

Но, кое-кто всё же смог выбить эту ачивку: внезапно, Марк Церни, главный инженер Playstation. Такой ачивкой могут похвастаться только 0.4% игроков.

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