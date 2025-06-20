Ryzen 5 9600X3D станет самым младшим представителем новой X3D-серии на архитектуре Zen 5.

Слухи о том, что AMD выпустит 6-ядерный Ryzen 5 9600X3D, появились еще в сентябре 2024-го, а сейчас разработчик, фактически, официально подтвердил существование этой модели, включив ее в список совместимых с ускорителем Radeon AI PRO R9700, сообщает Neowin.

Ryzen 5 9600X3D станет самым младшим представителем новой X3D-серии на архитектуре Zen 5 с дополнительным L3-кэшем. О характеристиках пока только известно то, что у него 6 вычислительных ядер и 96 МБайт кэша, что особенно пригодится геймерам.

Информация о стоимости пока отсутствует, но уже сейчас можно заявить, что Ryzen 5 9600X3D станет новой "точкой входа" для геймеров, которые хотят собрать систему на актуальном сокете AM5, да еще и с 3D V-Cache на борту. В качестве ориентира можно рассматривать стартовую стоимость Ryzen 5 9600x – около 200 долларов.

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Вместе с ним в списке фигурирует уже известный Ryzen 5 9600. Этот 6-ядерный и 12-поточный процессор с частотой до 5.2 ГГц и 32 МБ кэша L3 ранее поставлялся в основном производителям готовых систем (OEM/SI). Выпустить новые процессоры должны до конца 2025 года.

Напомним, ранее в этом месяце AMD представила бюджетный Ryzen 5 5500X3D для тех, кто все еще остается на сокете АМ4. Этот 6-ядерник должен стать отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

Меж тем Intel тоже готовит к выходу новый бюджетный игровой процессор. По своим характеристикам он напоминает Core i5-12400F, но с улучшенной тактовой частотой.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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