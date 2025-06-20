Если вовремя срезать ботву, урожай картошки будет удивительным.

Далеко не каждый огородник знает, можно ли скашивать ботву картофеля и зачем это вообще нужно. Однако тем, кому важен хороший урожай корнеплодов, стоит углубляться в такие вопросы.

Зачем скашивать ботву картофеля

Хотя некоторые могут принять пышную ботву как признак того, что их ждет богатый урожай картошки, ситуация может быть совершенно иной.

Дело в том, что во время цветения плоды начинают быстрее расти, а из-за густой ботвы будет борьба за питательные вещества. В связи с этим опытные огородники решают скосить ее.

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Время, когда можно скашивать ботву картофеля, наступает спустя месяц после цветения. Качественные плоды будут не только вкуснее, но и лучше храниться.

Без ботвы картофель сможет направить все питательные вещества в корнеплоды, а не делить их с наземной частью. Кроме того, это уменьшит риск того, что растение заболеет фитофторозом.

Когда нужно скашивать ботву у картошки

Лучше всего этим заниматься ближе к сроку, когда планируете собирать урожай. Однако нужно немного (около семи-десяти дней) подождать, чтоб растение окрепло после такого стресса.

Теперь, когда разобрались, почему за неделю до уборки картофеля рекомендуется скашивать ботву, перейдем к другим важным аспектам.

Косить ботву нужно тогда, когда 70% листьев пожелтеет. При этом делать это раньше, чем через месяц после начала цветения, нельзя.

Если у вас поздние сорта картошки, то ориентируемся на заморозки. Срезаем ботву за три недели до их предполагаемого появления.

Напоследок отметим, что ботву нельзя использовать для кормления животных. Это может привести к серьезному отравлению. Поэтому после скашивания просто выкидываем ее.

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