Украинцев могут оштрафовать за сбор лесных грибов и ягод, но только в некоторых случаях.

С приближением грибного сезона на украинских сайтах появляется информация про штрафы за грибы, которые якобы начисляют украинцам. Пользователи сообщают, что за каждый срезанный гриб, цветок или сбор хвороста будут наказывать на сумму от 425 до 850 гривень.

Мы разобрались, действительно ли в Украине действуют штрафы за сбор грибов и ягод, кого будут наказывать по этой статье и запретят ли обычным людям срывать плоды для своих нужд.

Есть ли штрафы за сбор грибов в Украине

В законодательстве есть Постанова Кабмина №287, которая вводит ответственность за ущерб природно-заповедным территориям. Однако этот закон существует давно, а последние изменения касаются лишь увеличения суммы штрафов. Никакие дополнительные запреты не вводились. Поэтому утверждения про "новые штрафы за грибы и ягоды" являются манипулятивными.

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Как объясняют экологи Львовской политехники, собирать грибы, ягоды и растения для своих нужд можно, и это никак не наказывается законом. Документ никак не ограничивает любителей лесных даров.

Штрафы за сбор грибов действуют только в охраняемых природных зонах, и лишь в случае промысловой заготовки без разрешения. Это означает, что:

в обычных лесах собирать грибы ягоды можно без ограничений;

в национальных природных парках, ботанических садах и биосферных заповедниках можно срывать плоды для себя, но не для коммерческой продажи (во втором случае нужно получить специальное разрешение - лесной билет);

в объектах заповедного режима запрещено собирать любые растения и грибы, однако в них вообще запрещено находиться посторонним людям.

Украинцев, которые собирают дикоросы для домашнего употребления, штрафы за грибы и ягоды не коснутся. Главное - не заходить на заповедные территории, которые обычно ограждены и обозначаются табличками.

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