Только 30% игроков в Sekiro: Shadows Die Twice победили финального босса, - статистика Steam

Игра вышла ещё в 2019 году.

Sekiro: Shadows Die Twice остаётся одной из самых сложных и одновременно любимых экшен-игр последних лет. И спустя шесть лет после релиза оказалось, что почти 70% игроков в Steam до сих пор не смогли победить финального босса игры, Иссина, Мастера меча.

В отличие от других соулслайков, в Sekiro невозможно победить босса за счёт прокачки, магии или призыва помощников. Парирования, тайминги, выбивание врага из стойки, за всем этим нужно уметь следить во время боя.

Фанаты игры давно называют боевую систему Sekiro одной из лучших в истории видеоигр. Удары в нужный момент, разрушение стойки, мгновенное добивание - всё это формирует уникальный игровой ритм.

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Даже альтернативный вариант финального босса, Иссин Асина, который появляется при выборе концовки Сура, оказался ещё сложнее: его не смогли победить более 80% игроков.

Ранее мы рассказывали, что датамайнерка выяснила, что все главные герои игр FromSoftware одного роста, в том числе и главный герой Sekiro: Shadows Die Twice - Волк. Исключением стали персонажи из Elden Ring: Nightreign.

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