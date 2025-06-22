Только 30% игроков в Sekiro победили Иссин, Мастер меча / Фото - FromSoftware

Sekiro: Shadows Die Twice остаётся одной из самых сложных и одновременно любимых экшен-игр последних лет. И спустя шесть лет после релиза оказалось, что почти 70% игроков в Steam до сих пор не смогли победить финального босса игры, Иссина, Мастера меча.

В отличие от других соулслайков, в Sekiro невозможно победить босса за счёт прокачки, магии или призыва помощников. Парирования, тайминги, выбивание врага из стойки, за всем этим нужно уметь следить во время боя.

Только 30% игроков в Sekiro: Shadows Die Twice победили финального босса, - статистика Steam

Фанаты игры давно называют боевую систему Sekiro одной из лучших в истории видеоигр. Удары в нужный момент, разрушение стойки, мгновенное добивание - всё это формирует уникальный игровой ритм.

Видео дня

Даже альтернативный вариант финального босса, Иссин Асина, который появляется при выборе концовки Сура, оказался ещё сложнее: его не смогли победить более 80% игроков.

Ранее мы рассказывали, что датамайнерка выяснила, что все главные герои игр FromSoftware одного роста, в том числе и главный герой Sekiro: Shadows Die Twice - Волк. Исключением стали персонажи из Elden Ring: Nightreign.

Вас также могут заинтересовать новости: