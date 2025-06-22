В сезон созревания кабачков трудно приготовить все овощи до того, как они испортятся. Самый простой способ подготовить большое количество плодов - сделать консервацию. Зимой вы будете благодарны себе за такую вкусную закуску.
Мы собрали три аппетитных рецепта, которые станут вашими любимыми - кабачки в томате на зиму, пряные по-корейски и засоленные. Для приготовления желательно брать молодые плоды с мягкой кожурой. У старых нужно удалить семена.
Кабачки в томате на зиму - самый вкусный рецепт
Томатный сок по желанию можно заменить на обычный или острый кетчуп - получится не менее вкусно. Указанного количества достаточно примерно на две банки объемом 0,5 л.
Вам понадобятся продукты:
- кабачки - один килограмм;
- томаты - семьсот грамм;
- чеснок - три зубчика;
- сахар - одна столовые ложки;
- соль - одна чайная ложка без горки;
- уксус - две столовые ложки;
- подсолнечное масло - три столовые ложки;
- черный перец, кориандр, кардамон по вкусу;
- перец чили - одна штука (или меньше в зависимости от желаемой остроты).
Кабачки и помидоры тщательно промыть. Томаты измельчить блендером, мясорубкой или соковыжималкой, а затем процедить сок через мелкое сито. Можно также купить томатный сок в готовом виде. Довести жидкость до кипения.
Кабачки нарезать кубиком или продолговатыми пластами - как вам больше нравится. Выложить в кипящий соус и влить масло и все специи. Готовить на небольшом огне под крышкой 30 минут. Затем добавить измельченный чеснок и уксус, а также желаемое количество чили. Готовить ещё 15 минут.
Готовые горячие кабачки с кетчупом на зиму нужно сразу разложить по емкостям. Банки стерилизовать желательно, но необязательно. Закрутите, переверните, укройте толстым одеялом и дайте остыть.
Кабачки по-корейски на зиму с приправой для корейской моркови
Важно подобрать молодые овощи с тонкой кожурой, а у старых её снять овощечисткой.
Вам пригодятся продукты:
- кабачки - один килограмм;
- лук - одна штука;
- морковь - одна штука;
- чеснок - два зубчика;
- пучок зелени;
- подсолнечное масло - четыре столовые ложки;
- уксус - четыре столовые ложки.;
- соль - полторы чайной ложки;
- сахар - три столовая ложка;
- специи по-корейски - одна столовая ложка.
Кабачки и морковь натереть на корейской терке, перемешать. Порезать лук половинами колец, зелень мелко порубить, а чеснок измельчить. Смешать все овощи и добавить все приправы и масло. Затем смять смесь руками несколько раз, чтобы выделилось побольше сока. Оставить на 3 часа.
Кабачки на зиму выложить в стерилизованные банки. Переставить в широкую кастрюлю с тканью на дне. Залить воду по горлышка емкостей и стерилизовать 30 минут на минимальном огне. Только после этого закрутить крышки.
Соленые кабачки на зиму как огурцы
Готовые соленья смакуют точно как маринованные корнишоны и могут их заменить.
Список ингредиентов:
- кабачки - одна килограмм;
- зонтики укропа - пять штук;
- лавровый лист - две штуки;
- душистый перец - пять штук;
- черный перец горошком - три штуки;
- чеснок - два зубчика;
- листья хрена - две штуки;
- соль - две столовые ложки без горки.
Кабачки нарезать кружочками и выложить в кастрюлю. Добавить целые дольки чеснока, соцветия укропа, листья хрена и специи. Отдельно вскипятить 1 л воды с солью и залить кабачки. Накрыть меньшей по размеру тарелкой, поставить груз и оставить смесь мариноваться на 2 суток.
Затем слить рассол и снова довести до кипения. Соленые кабачки разложить в стерилизованные банки, залить кипятком и закатать крышками. Чтобы сделать более острые кабачки на зиму, рецепт можно дополнить перцем чили или большим количеством чеснока.
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