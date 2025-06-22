Аппетитные кабачки в томатном соусе съедаются, сколько бы банок вы не сделали.

В сезон созревания кабачков трудно приготовить все овощи до того, как они испортятся. Самый простой способ подготовить большое количество плодов - сделать консервацию. Зимой вы будете благодарны себе за такую вкусную закуску.

Мы собрали три аппетитных рецепта, которые станут вашими любимыми - кабачки в томате на зиму, пряные по-корейски и засоленные. Для приготовления желательно брать молодые плоды с мягкой кожурой. У старых нужно удалить семена.

Кабачки в томате на зиму - самый вкусный рецепт

Томатный сок по желанию можно заменить на обычный или острый кетчуп - получится не менее вкусно. Указанного количества достаточно примерно на две банки объемом 0,5 л.

Видео дня

Вам понадобятся продукты:

кабачки - один килограмм;

томаты - семьсот грамм;

чеснок - три зубчика;

сахар - одна столовые ложки;

соль - одна чайная ложка без горки;

уксус - две столовые ложки;

подсолнечное масло - три столовые ложки;

черный перец, кориандр, кардамон по вкусу;

перец чили - одна штука (или меньше в зависимости от желаемой остроты).

Кабачки и помидоры тщательно промыть. Томаты измельчить блендером, мясорубкой или соковыжималкой, а затем процедить сок через мелкое сито. Можно также купить томатный сок в готовом виде. Довести жидкость до кипения.

Кабачки нарезать кубиком или продолговатыми пластами - как вам больше нравится. Выложить в кипящий соус и влить масло и все специи. Готовить на небольшом огне под крышкой 30 минут. Затем добавить измельченный чеснок и уксус, а также желаемое количество чили. Готовить ещё 15 минут.

Готовые горячие кабачки с кетчупом на зиму нужно сразу разложить по емкостям. Банки стерилизовать желательно, но необязательно. Закрутите, переверните, укройте толстым одеялом и дайте остыть.

Кабачки по-корейски на зиму с приправой для корейской моркови

Важно подобрать молодые овощи с тонкой кожурой, а у старых её снять овощечисткой.

Вам пригодятся продукты:

кабачки - один килограмм;

лук - одна штука;

морковь - одна штука;

чеснок - два зубчика;

пучок зелени;

подсолнечное масло - четыре столовые ложки;

уксус - четыре столовые ложки.;

соль - полторы чайной ложки;

сахар - три столовая ложка;

специи по-корейски - одна столовая ложка.

Кабачки и морковь натереть на корейской терке, перемешать. Порезать лук половинами колец, зелень мелко порубить, а чеснок измельчить. Смешать все овощи и добавить все приправы и масло. Затем смять смесь руками несколько раз, чтобы выделилось побольше сока. Оставить на 3 часа.

Кабачки на зиму выложить в стерилизованные банки. Переставить в широкую кастрюлю с тканью на дне. Залить воду по горлышка емкостей и стерилизовать 30 минут на минимальном огне. Только после этого закрутить крышки.

Соленые кабачки на зиму как огурцы

Готовые соленья смакуют точно как маринованные корнишоны и могут их заменить.

Список ингредиентов:

кабачки - одна килограмм;

зонтики укропа - пять штук;

лавровый лист - две штуки;

душистый перец - пять штук;

черный перец горошком - три штуки;

чеснок - два зубчика;

листья хрена - две штуки;

соль - две столовые ложки без горки.

Кабачки нарезать кружочками и выложить в кастрюлю. Добавить целые дольки чеснока, соцветия укропа, листья хрена и специи. Отдельно вскипятить 1 л воды с солью и залить кабачки. Накрыть меньшей по размеру тарелкой, поставить груз и оставить смесь мариноваться на 2 суток.

Затем слить рассол и снова довести до кипения. Соленые кабачки разложить в стерилизованные банки, залить кипятком и закатать крышками. Чтобы сделать более острые кабачки на зиму, рецепт можно дополнить перцем чили или большим количеством чеснока.

Ранее мы также называли неочевидные способы, как пожарить кабачки вкусно и необычно.

Вас также могут заинтересовать новости: