Xbox Meta Quest 3S обойдётся в 400 долларов.

Meta и Xbox официально анонсировали совместную VR-гарнитуру Meta Quest 3S Xbox Edition, как и предсказывали недавние утечки. Это первая лимитированная версия Quest, созданная в партнёрстве с Microsoft.

Однако, несмотря на громкое название, это скорее ребрендинг уже знакомого устройства, чем шаг Xbox в сторону виртуальной реальности.

Quest 3S Xbox Edition - это всё та же гарнитура на 128 ГБ, но с кастомным оформлением: чёрный цвет Carbon Black с акцентами в фирменном оттенке Xbox Velocity Green. Контроллеры Touch Plus также выполнены в этом стиле. Само железо осталось без изменений.

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Цена устройства - 399 долларов, на 100 долларов дороже стандартной версии на 128 ГБ. В комплекте с гарнитурой идут: усиленное оголовье Elite Head Strap с дополнительным аккумулятором, лимитированный геймпад Xbox Wireless Controller в цвет гарнитуры, 3 месяца Xbox Game Pass Ultimate и 3 месяца подписки на Meta Horizon+.

Стоит помнить: ни сам Xbox, ни Game Pass пока не поддерживают VR-игры, так что в гарнитуре вы будете играть в обычные плоские игры, но на большом виртуальном экране. Для полноценной VR-библиотеки остаётся магазин Meta и возможность стриминга с ПК через SteamLink.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft и AMD заключили партнёрство для создания новых консолей Xbox. Похоже, следующие приставки Xbox действительно будут работать на Windows.

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