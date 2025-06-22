Victoria 3 будет бесплатной до 23 июня, а до 26 июня игру можно купить с 70% скидкой.

Глобальная стратегия Victoria 3 от Paradox стала бесплатной до конца понедельника 22 июня. А если понравится, игру можно будет купить со скидкой 70% за 365 гривен, и это предложение действует до 26 июня.

Victoria 3 переносит вас в эпоху индустриальной революции и повальной демократизации Европы в 19 веке. Вы управляете государством на пороге индустриализации, пытаясь провести его сквозь десятилетия реформ, конфликтов и экономических взлётов.

Главная сила игры - в её экономической модели. В Victoria 3 реализованы динамичные торговые сети, растущий спрос, классовая борьба, влияние законов на производство и потребление и постоянное давление со стороны как внешних игроков, так и внутренней оппозиции.

Видео дня

В отличие от Crusader Kings 3, где всё вертится вокруг династий и заговоров, или Hearts of Iron 4, сфокусированной на логистике, армии и мировой войне, Victoria 3 работает с другими инструментами давления.

Здесь важны тарифы, забастовки, промышленность и демография. Это игра не про завоевание территорий, а про выстраивание устойчивой экономики и управление реформами, от постепенной отмены крепостного права до принятия всеобщего избирательного права.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Crusader Kings 3 сделал шантаж ЛГБТ-персонажей из Византии центром экономики. Изъян в механике позволил превратить заработок на богачах нетрадиционной ориентации в главную статью дохода государства.

Вас также могут заинтересовать новости: