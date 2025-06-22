Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год.

Rebel Wolves, студия, созданная бывшими разработчиками "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077, представила полноценный геймплей своей первой игры The Blood of Dawnwalker.

В ролике длиной 20 минут показали, как в игре работают боевая система, элементы RPG и механики, завязанные на цикле дня и ночи. Всё это записано на ПК на пре-бета сборке.

Демонстрация началась с дневного боя, где главный герой Коэн вступает в схватку с группой разбойников, используя свой меч и активные способности. Тут важно не просто махать оружием, направление атак нужно выбирать вручную: сверху, снизу, слева, справа. Прямо как в "Готике".

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Система построена на ритме ударов и блоков, а кроме человеческих навыков игрок сможет прокачивать вампирские и общие перки.

Затем действие переносится в один из городов игры, где Коэн должен добраться до собора. В этом фрагменте показали прогулку по улицам. Горожане реагируют на происходящее вокруг, а игрок сможет наблюдать за сценками из их жизни, как, например, стража пытается выломать чью-то дверь или мать с ребёнком разучивают молитву перед входом в церковь.

Некоторые реплики в диалогах нужно выбирать с таймером, а решения, принятые ранее, влияют на ход событий. Плюс многое зависит от времени суток.

Например, днём собор абсолютно безопасен и свободен ко входу, но, в то же время, главный герой не может его целиком исследовать, так как ограничен человеческими способностями. А вот ночью, когда Коэн может использовать свои вампирские силы для платформинга, в церкви молятся местные правители-кровопийцы, которые не дадут Коэну так просто там разгуливать.

Для ориентации в мире используется особое восприятие, режим, подсвечивающий важные предметы, как ведьмачье чутьё. А для восстановления здоровья Коэн может пить кровь NPC ночью. Причём процесс регулируемый: можно аккуратно попить и оставить жертву в живых, а можно и не сдерживаться.

В финале ролика разработчики подтвердили, что в игре будут три опциональных романтических линии. Также они напомнили про ключевую особенность квестов - игрок всегда будет видеть, сколько дней осталось до дедлайна основного задания.

Вообще рассказчик делает особый акцент на том, что The Blood of Dawnwalker - это игра в жанре нарративной песочницы. Игрок волен с самого старта идти куда угодно, хоть сразу на финальный квест. Например, в ролике разработчик попытался убить одного из самых сильных боссов в середине игры, хоть и безуспешно.

Также ещё раз подтвердили, что в игре можно случайно убить квестового NPC, при этом игра не закончится, а приведёт к неожиданному повороту событий.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали про боёвку в игре. Главный герой - вампир, и всё будет идти от этого.

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