Рассказываем, какие продукты вызывают сильное потоотделение и неприятный запах пота.

В жару мы начинаем усиленно потеть - тело таким образом охлаждается, ведь каждая капля пота, испаряющаяся с кожи, помогает снизить наш внутренний "термостат". Однако вместе с потом появляется и неприятный запах, особенно, когда температура поднимается выше +30°C. Оказывается, виной повышенного потоотделения и неприятного запаха могут быть некоторые популярные продукты питания. Давайте разберемся, как меньше потеть в жару - что стоит исключить из своего рациона хотя бы на время.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вывести застраелые пятна от дезодоранта - проверенные способы.

Что заставляет нас больше потеть - какие продукты вызывают плохой запах

По словам диетолога Люси Даймонд, несмотря на то, что пища напрямую связана с пищеварительной системой, она влияет на весь организм. Некоторые продукты способны усиливать потоотделение - и здесь речь идет не только о привычной острой пище, пишет британское интернет-издание The Sun. Эксперт перечислила, какие продукты вызывают запах тела и провоцируют повышенное потоотделение летом.

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Кофе и напитки с кофеином

Утренний кофе или баночка энергетика не только помогают проснуться или взбодриться, но и вызывают обильное потоотделение.

По словам Люси Даймонд, кофеин стимулирует центральную нервную систему и активизирует потовые железы. Он действует как сосудосуживающее средство, а это может повышать температуру тела и провоцировать потливость. При этом, отмечает эксперт, заметный эффект виден, если вы употребляете кофеин в больших дозах, или же просто пьете кофе больше, чем обычно.

Белок

Плохая новость для любителей мяса - диета с высоким содержанием белка хоть и помогает контролировать вес, но также часто вызывает повышенное потоотделение.

По словам диетолога, организму требуется больше энергии на переработку белка, чем на усвоение жиров или углеводов - и это повышает внутреннюю температуру и провоцирует потливость. Такое явление даже получило свое название - "мясной пот". Причем речь идет не только о мясе: сюда относятся также яйца, рыба, молочные продукты, бобовые - все они могут вызывать схожий эффект.

Выпивка

Многие любят потянуть на солнышке холодный коктейль или выпить ледяного пивка - эти напитки могут показаться спасением от жары, но на самом деле усиливают потоотделение.

Как объясняет эксперт, алкоголь расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к коже - как результат, вы начинаете чувствовать жар и активно потеете. Кроме того, спиртное нарушает естественную терморегуляцию организма, делая нас еще более уязвимыми к летнему зною.

Фастфуд и снэки

Фастфуд, закуски и снэки, вроде чипсов, могут казаться идеальным перекусом на жаре, но на самом деле они также усиливают потоотделение.

По словам эксперта, высокое содержание соли в таких продуктах вызывают задержку жидкости в организме - в попытке восстановить баланс он начинает интенсивнее потеть. Кроме того, переваривание фастфуда требует больше энергии, что, как и в случае с белковой пищей, повышает внутреннюю температуру тела - и это, опять-таки, приводит к активному потоотделению.

Горячие напитки

Известно, что во многих странах с жарким климатом принято пить горячие напитки - они помогают справиться с высокой температурой. Однако, по словам диетолога, такой подход может сыграть двойную роль.

"Любой горячий напиток - даже просто горячая вода - повышает температуру тела и запускает потоотделение, с помощью которого организм старается охладиться, - объясняет Люси. - Получается парадокс: горячее питье усиливает выделение пота, но именно поэтому и охлаждается тело".

Сладкое

Чрезмерное употребление сладостей также приводит к неожиданному потоотделению.

По словам врача, когда вы потребляете пищу с высоким содержанием сахара, организм активно вырабатывает инсулин, чтобы переработать глюкозу и превратить её в энергию. Это вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым часто следует столь же резкое его падение - это состояние известно как реактивная гипогликемия. Именно в этот момент человек чувствует слабость, дрожь и усиленное потоотделение.

Лук и чеснок

Лук и чеснок сами по себе не усиливают потоотделение, но они могут создавать впечатление, что вы потеете больше обычного.

Это происходит потому, что содержащийся в этих овощах аллиин превращается в организме в сернистые соединения, которые придают поту резкий специфический запах. Этот запах и приводит к ощущению, что вы стали потеть сильнее.

В то же время, говорит диетолог, если вы заметили, что постоянно и чрезмерно потеете без видимой на то причины (жары или физической нагрузки), то это может быть симптомом гипергидроза - в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

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