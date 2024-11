На роль Джонса в Indiana Jones and the Great Circle претендовали свыше тысячи актёров.

Трой Бейкер, который сыграл Индиану Джонса в новой Indiana Jones and the Great Circle, изначально не хотел браться за эту роль из-за слишком большой ответственности.

В интервью Games Radar актёр рассказал, что согласился на прослушивание только после уговоров режиссёра озвучки. Бейкер признаётся, что был слишком не уверен в себе.

Трой рассказал, что на роль Индианы Джонса пробовались больше тысячи актёров, поэтому первостепенной задачей стало не просто удивить своим голосом, а идеально передать доктора Джонса:

"На эту роль претендовало более 1000 человек, так что я не только соревновался со всеми этими по-настоящему талантливыми людьми, но и с самим собой. И дело не в том, сможешь ли ты произвести впечатление, а в том, сможешь ли ты дать им почувствовать, что это настоящий Индиана Джонс. Ведь именно в этом и заключается суть всего этого: есть ли ощущение, что это настоящий Индиана Джонс"

Бейкера не хотел видеть в игре не только он сам, но и Тодд Говард. Видимо директор Bethesda не хотел видеть в портфолио актёра ещё одну главную роль: "Когда Тодду Говарду впервые предложили меня, он закатил глаза и сказал: 'Нет, я не возьму Троя Бейкера в свою игру'. И я в то время тоже не думал, что окажусь в ней."

Однако Бейкер оказался лучшим среди всех актёров и его пригласили на видеозвонок с самим Говардом. Все сомнения актёра развеялись после того, как он узнал сюжет новой игры: "И если раньше я нервничал и чувствовал себя неуверенно, то к тому времени, как они закончили рассказывать мне сюжет, я был вне себя от радости. Я перешёл от 'надеюсь, я получу эту работу' к 'я очень, очень хочу ее получить'".

Ранее мы рассказывали, что Трой Бейкер сыграет в новой неанонсированной игре Нила Дракмана, создателя The Last of Us. Логично предположить, что это будет не третья часть "Одних из нас".

