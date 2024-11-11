Появился геймплей Indiana Jones and the Great Circle / Фото - Bethesda

Bethesda Softworks провела Deep Dive презентацию геймплея новой Indiana Jones and the Great Circle

Роль Индианы Джонса играет неповторимый Харрисон Форд. В этот раз археологу придётся отправиться в погоню за реликвией, которую у него украли прямо из его университета. Во время поисков Инди знакомится с девушкой Джиной, итальянской журналисткой, которая отправилась в путешествие в поисках своей сестры. Разумеется, где реликвии, там и нацисты, немецкий археолог Эммерих Васк тоже заинтересован в поисках пропавшего артефакта.

Локации игры предлагает целый ряд стран, которые Джонс посетит во время поисков. В презентации можно заметить знойные пустыни, тропические джунгли и заснеженные горы. Точно известно, что в одной из глав Индиана Джонс посетит королевство Сиам (сейчас мы его знаем как Таиланд), а также Египет.

По геймплейным элементам в презентации больше всего внимания приделили решению головоломок. В решении каждой загадки игроку будут помогать сведения из журнала, которые он собрал, пока исследовал локацию. Разработчики уверяют, что все головоломки бесшовно вшиты в повествование, чтобы не сбивать его темп. Они варьируются от небольших загадок до грандиозных секретов, раскрытие которых может стать настоящим вызовом для игрока.

Ещё одним интересным элементом в головоломках оказалась система подсказок: игрок может сфотографировать какой-нибудь элемент пазла, и Джонс даст совет, что с ним нужно сделать. Напомним, что ранее мы рассказывали о недавнем обновлении в God of War: Ragnarok, где разработчики добавили возможность отключить надоедливые подсказки от спутников во время решения загадок.

Bethesda показала 15 минут геймплея новой игры про Индиану Джонса

Не менее важной составляющей игры стал платформинг. Интересно, что он проходит в двух режимах камеры: от первого лица и от третьего. Причём к виду со спины игра переходит только в моменты, когда Джонсу нужно вскарабкаться по стене или перепрыгнуть через пропасть с помощью кнута.

Также Джонс в платформинге активно использует элемент окружение. Например, в презентации показано, что игрок может воткнуть копьё в стену, чтобы использовать его как перекладину и преодолеть препятствие.

Археологу часто придётся проникать на охраняемую территорию, а здесь без стелса никуда. Игрок сможет пользоваться маскировкой, переодеваясь в представителей разных профессий, к примеру в презентации Джонс примерил на себя образ священника. В каждой маскировке нужно будет отыгрывать соответствующее поведение, но даже так особо внимательные враги могут раскрыть конспирацию.

Если Джонс чем-то себя выдал, то придётся помахать кулаками. Разработчики описывают боевую систему скорее как тактическую, нужно грамотно выстроить свою позицию и активно пользоваться окружением. И вправду, по боям в видео видно, что схватки очень неторопливы, а враги выходят из строя буквально за один-два точных удара, так же, как и Инди. По общим впечатлениям из презентации, боевая система игры напоминает серию Dishonored.

Кроме того, в игре есть множество улучшений для персонажа. Так, если Джонс всё таки пропустил фатальный удар, он может из последних сил поднять свою шляпу и получить ещё один шанс отыграться перед врагом.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle запланирован на 9 декабря. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе и в Xbox Game Pass. На Playstation 5 же Индиана Джонс заглянет весной 2025 года.

Недавно мы рассказывали о первом живом геймплее Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчики из Warhorse Studios провели двухчасовой стрим по ожидаемому сиквелу.

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