Bethesda показала 15 минут геймплея новой игры про Индиану Джонса

Харрисон Форд в очередной раз взял шляпу с полки.

Bethesda Softworks провела Deep Dive презентацию геймплея новой Indiana Jones and the Great Circle.

Роль Индианы Джонса играет неповторимый Харрисон Форд. В этот раз археологу придётся отправиться в погоню за реликвией, которую у него украли прямо из его университета. Во время поисков Инди знакомится с девушкой Джиной, итальянской журналисткой, которая отправилась в путешествие в поисках своей сестры. Разумеется, где реликвии, там и нацисты, немецкий археолог Эммерих Васк тоже заинтересован в поисках пропавшего артефакта.

Локации игры предлагает целый ряд стран, которые Джонс посетит во время поисков. В презентации можно заметить знойные пустыни, тропические джунгли и заснеженные горы. Точно известно, что в одной из глав Индиана Джонс посетит королевство Сиам (сейчас мы его знаем как Таиланд), а также Египет.

По геймплейным элементам в презентации больше всего внимания приделили решению головоломок. В решении каждой загадки игроку будут помогать сведения из журнала, которые он собрал, пока исследовал локацию. Разработчики уверяют, что все головоломки бесшовно вшиты в повествование, чтобы не сбивать его темп. Они варьируются от небольших загадок до грандиозных секретов, раскрытие которых может стать настоящим вызовом для игрока.

Ещё одним интересным элементом в головоломках оказалась система подсказок: игрок может сфотографировать какой-нибудь элемент пазла, и Джонс даст совет, что с ним нужно сделать. Напомним, что ранее мы рассказывали о недавнем обновлении в God of War: Ragnarok, где разработчики добавили возможность отключить надоедливые подсказки от спутников во время решения загадок.

Не менее важной составляющей игры стал платформинг. Интересно, что он проходит в двух режимах камеры: от первого лица и от третьего. Причём к виду со спины игра переходит только в моменты, когда Джонсу нужно вскарабкаться по стене или перепрыгнуть через пропасть с помощью кнута.

Также Джонс в платформинге активно использует элемент окружение. Например, в презентации показано, что игрок может воткнуть копьё в стену, чтобы использовать его как перекладину и преодолеть препятствие.

Археологу часто придётся проникать на охраняемую территорию, а здесь без стелса никуда. Игрок сможет пользоваться маскировкой, переодеваясь в представителей разных профессий, к примеру в презентации Джонс примерил на себя образ священника. В каждой маскировке нужно будет отыгрывать соответствующее поведение, но даже так особо внимательные враги могут раскрыть конспирацию.

Если Джонс чем-то себя выдал, то придётся помахать кулаками. Разработчики описывают боевую систему скорее как тактическую, нужно грамотно выстроить свою позицию и активно пользоваться окружением. И вправду, по боям в видео видно, что схватки очень неторопливы, а враги выходят из строя буквально за один-два точных удара, так же, как и Инди. По общим впечатлениям из презентации, боевая система игры напоминает серию Dishonored.

Кроме того, в игре есть множество улучшений для персонажа. Так, если Джонс всё таки пропустил фатальный удар, он может из последних сил поднять свою шляпу и получить ещё один шанс отыграться перед врагом.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle запланирован на 9 декабря. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе и в Xbox Game Pass. На Playstation 5 же Индиана Джонс заглянет весной 2025 года.

Недавно мы рассказывали о первом живом геймплее Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчики из Warhorse Studios провели двухчасовой стрим по ожидаемому сиквелу.

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