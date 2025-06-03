Муж Джонатана Джосса утверждает, что это было убийство на почве гомофобии.

Джонатан Джосс, актёр, чей голос можно услышать в Red Dead Redemption, Cyberpunk 2077, Wasteland 3 и мультсериале "Царь горы", был застрелен в Сан-Антонио, США. Джонатану был 59 лет.

Как сообщает San Antonio Express-News, Джосс вместе с мужем приехали на место их сгоревшего дома. Он сгорел ещё в январе, а супруги приехали туда забрать почту. Уже на месте у Джосса произошёл конфликт с соседом, тогда и случилась трагедия.

Полиция сообщает, что подозреваемый, 56-летний Сигфредо Альварес Сеха, открыл огонь и несколько раз выстрелил в Джосса. Он попытался скрыться на машине, но был задержан неподалёку.

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Супруг Джосса, Тристан Керн де Гонсалес, выпустил заявление, в котором называет случившееся гомофобным актом насилия и частью многолетней кампании травли.

По его словам, их с Джоссом регулярно преследовали соседи: угрожали, домогались, оскорбляли. Дом, в котором они жили, сгорел после двух лет подобных угроз, и, несмотря на неоднократные обращения в полицию, ничего предпринято не было:

"Мы с Джонатаном были у места, где стоял наш дом. Кто-то положил на видное место череп одной из наших собак, погибшей в пожаре. Это было невыносимо. Мы начали плакать, кричать. В этот момент к нам подошёл человек и стал оскорблять нас гомофобными выражениями. Потом он достал пистолет и выстрелил. У нас не было оружия. Мы никому не угрожали. Мы просто скорбели. Когда он выстрелил, Джонатан толкнул меня в сторону. Он спас мне жизнь".

Он добавил, что ранее сосед смеялся над ними, когда Джосс пытался вынести из горящего дома одну из своих собак.

Сам Джосс в январе говорил СМИ, что пожар случился после того, как они с мужем разожгли угольный гриль прямо в доме из-за отсутствия газа и электричества. По его словам, они были уверены, что потушили угли перед уходом, и не обвиняли соседей напрямую.

Джонатан Джосс был одним из тех актёров, кто хоть и появлялся в играх редко, но выбирал действительно заметные проекты. Его дебют в игровой индустрии произошел в Sante Fe Mysteries в 1996 году, после чего он озвучил Джона Редкорна в игре по "Царю горы" в 2000-м. А затем был Red Dead Redemption, Days Gone, Wasteland 3, The Walking Dead: Michonne и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На телевидении он наиболее известен как голос Джона Редкорна в "Царе горы", где он появился в 34 эпизодах на протяжении 13 сезонов. Совсем недавно Джосс записал новые реплики для перезапуска мультсериала, который должен выйти на Hulu уже в августе.

Ранее мы рассказывали, что вышедший из комы актёр озвучки Skyrim и Fallout 3 поблагодарил фанатов за поддержку. Коллеги из Bethesda и фанаты актёра оплатили ему все медицинские счета.

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