Звание лучшего проекта присудили It Takes Two.

Недавно закончилась церемония награждения The Game Awards 2021. Звание "игры года" досталось кооперативному экшен-платформеру It Takes Two. Он победил вполне заслуженно, хоть и неожиданно. Среди других кандидатов были Metroid Dread, Deathloop и Resident Evil Village. Многие считали, что у них больше шансов забрать главный приз.

Стоит также отметить триумф Elden Ring. Ролевой боевик от Bandai Namco Entertainment и FromSoftware второй год подряд становится самой ожидаемой игрой. Судя по техническому тестированию, проект получится более чем добротным, а значит — он будет весомым претендентом на звание лучшего в 2022-м.

Все призеры The Game Awards 2021 в разных номинациях

games for Impact (игра с важным социальным подтекстом): Life is Strange: True Colors;

лучший аудиодизайн: Forza Horizon 5;

лучший киберспортсмен: Александр s1mple Костылев;

лучшая киберспортивная команда: Natus Vincere;

лучший тренер: Ким kkOma Чжон Кюн;

лучшее киберспортивное мероприятие: 2021 League of Legends World Championship;

лучшая независимая игра: Kena: Bridge of Spirits;

лучшая актерская игра: Мэгги Робертсон;

лучший боевик: Returnal;

лучший визуальный стиль: Deathloop;

лучшая игра среди пользователей: Halo Infinite;

лучшая ролевая игра: Tales of Arise;

лучший саундтрек: Nier Replicant ver.1.2247228739...;

лучший автор контента: Dream;

лучшая многопользовательская игра: It Takes Two;

лучшая мобильная игра: Genshin Impact;

лучший нарратив: Marvel's Guardian of the Galaxy;

лучший приключенческий боевик: Metroid Dread;

лучшая поддержка игры: Final Fantasy XIV;

награда за достижения в области доступности: Forza Horizon 5;

лучшая спортивная / гоночная игра: Forza Horizon 5;

лучшая режиссура: Deathloop;

лучшая киберспортивная игра: League of Legends;

лучшая семейная игра: It Takes Two;

лучший файтинг Guilty Gear -Strive-;

лучшая стратегия / лучший симулятор: Age of Empires 4;

лучшая VR-игра: Resident Evil 4;

самая ожидаемая игра: Elden Ring;

игра года: It Takes Two.

Автор: Назар Степорук