Resident Evil 9 выйдет в начале 2025 года, анонс уже скоро / фото Capcom

Инсайдер Dusk Golem, который неоднократно публиковал правдивую информацию об играх по франшизе Resident Evil, рассказал, что девятая часть выйдет в начале 2025 года, скорее всего, уже в январе.

Учитывая это, официальный анонс игры должен состояться "довольно скоро". Скорее всего, на одной из летних игровых презентаций.

Недавно в сети появилась информация, что запуск "девятки" могли отложить на более поздний срок, но, по данным Dusk Golem, разработчики по-прежнему рассчитывают выпустить новый проект в начале 2025 года, как планировалось изначально.

Также инсайдер раскрыл некоторые другие интересные сведения о Resident Evil 9:

  • Разработка игры стартовала в 2018 году – это самое продолжительное время производства среди всех игр Resident Evil на сегодняшний день. Кроме того, у "девятки" самый большой бюджет в истории франшизы.
  • В игре появится открытый мир, что будет впервые. Хотя Resident Evil Village позволяла игрокам передвигаться между несколькими большими локациями, чистокровного "опенворлда" среди проектов Resident Evil еще не было.

  • Согласно прошлым инсайдам, главным героем RE9 станет ветеран серии Крис Редфилд. А еще в сюжете девятой части будут фигурировать другие классические персонажи, такие как Клэр, Джилл и Леон, за которых в определенных эпизодах можно будет играть. 

Также Dusk Golem заявил, что "еще одна партия" игр Resident Evil недавно получила зеленый свет, что может означать, что в настоящее время ведется работа над несколькими играми. Одной из них будет ремейк "пятерки".

Неудивительно, что Capcom продолжает полным ходом развивать франшизу Resident Evil. Самый последний ремейк Resident Evil 4 продался тиражом в 7 млн копий, а Resident Evil Village с момента выхода в 2021 году достиг 8 млн. проданных копий.

Ранее была информация, что Fallout 5 может выйти раньше, чем ожидается – на фоне успеха сериала. Microsoft прекрасно осведомлена о том, какой фурор произвел сериал и хочет выпустить новую RPG во франшизе как можно скорее.

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