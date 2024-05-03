Новая часть имеет самый большой бюджет в серии, а начали разрабатывать ее еще в 2018 году.

Инсайдер Dusk Golem, который неоднократно публиковал правдивую информацию об играх по франшизе Resident Evil, рассказал, что девятая часть выйдет в начале 2025 года, скорее всего, уже в январе.

Учитывая это, официальный анонс игры должен состояться "довольно скоро". Скорее всего, на одной из летних игровых презентаций.

Недавно в сети появилась информация, что запуск "девятки" могли отложить на более поздний срок, но, по данным Dusk Golem, разработчики по-прежнему рассчитывают выпустить новый проект в начале 2025 года, как планировалось изначально.

Также инсайдер раскрыл некоторые другие интересные сведения о Resident Evil 9:

Разработка игры стартовала в 2018 году – это самое продолжительное время производства среди всех игр Resident Evil на сегодняшний день. Кроме того, у "девятки" самый большой бюджет в истории франшизы.

В игре появится открытый мир, что будет впервые. Хотя Resident Evil Village позволяла игрокам передвигаться между несколькими большими локациями, чистокровного "опенворлда" среди проектов Resident Evil еще не было.

Согласно прошлым инсайдам, главным героем RE9 станет ветеран серии Крис Редфилд. А еще в сюжете девятой части будут фигурировать другие классические персонажи, такие как Клэр, Джилл и Леон, за которых в определенных эпизодах можно будет играть.

Также Dusk Golem заявил, что "еще одна партия" игр Resident Evil недавно получила зеленый свет, что может означать, что в настоящее время ведется работа над несколькими играми. Одной из них будет ремейк "пятерки".

Неудивительно, что Capcom продолжает полным ходом развивать франшизу Resident Evil. Самый последний ремейк Resident Evil 4 продался тиражом в 7 млн копий, а Resident Evil Village с момента выхода в 2021 году достиг 8 млн. проданных копий.

Ранее была информация, что Fallout 5 может выйти раньше, чем ожидается – на фоне успеха сериала. Microsoft прекрасно осведомлена о том, какой фурор произвел сериал и хочет выпустить новую RPG во франшизе как можно скорее.

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