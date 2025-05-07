Игра вышла в раннем доступе 30 апреля и является конкурентом Escape from Tarkov.

Компания Valve обновила топ самых прибыльных игр за прошедшую неделю в Steam, и там "нарисовался" новый лидер – динамичный шутер от первого лица Gray Zone Warfare. Игра вышла в раннем доступе 30 апреля и является чем-то вроде Escape from Tarkov.

Несмотря на смешанные отзывы, проекту удалось обойти даже сверхпопулярную Counter-Strike 2, чья выручка формируется из микротранзакций в самой игре.

На третьем месте оказалась еще одна игра в раннем доступе – средневековая стратегия Manor Lords, которая в прошлый раз была на первом месте. Замыкают топ-5 стратегия/тактика Total War: Warhammer 3, получившая крупную скидку и портативный компьютер Steam Deck.

В топ-10 находятся Dota 2, Apex Legends, PUBG и Helldivers 2 и EA Sports 24 – спасибо скидке 80%. Ранее стало известно, что для работы Helldivers 2 на ПК обязательно нужна будет учетная запись PSN, что вызвало шквал критики со стороны сообщества. В связи с этим Sony отменила обязательную привязку.

Gray Zone Warfare – что нужно знать об игре

Это динамичный тактический PvEvP и PvE шутер от первого лица с упором на реализм и картой площадью 42 квадратных километра. Игра привлекла к себе внимание, в том числе и из-за недавнего скандала Escape from Tarkov. Сейчас пиковый онлайн Gray Zone Warfare достиг 70 тысячи пользователей.

Стартовала Gray Zone Warfare плохо, пользовательский рейтинг игры в Steam опустился "негативного" из-за плохой оптимизации игры. Потом он подрос до "смешанного", сейчас у тайтла 68% положительных отзывов из почти 30 тысяч обзоров.

В украинском Steam Gray Zone Warfare продается за 700 грн. Игра поддерживает только английский язык.

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