Среди них – фэнтезийные RPG на сотни часов, мрачные экшены о спасении себя и хорроры.

Игры с увлекательным сюжетом – подобно чтению хорошей книги или просмотру отличного фильма – заставляют нас переживать за вымышленных персонажей и вместе с ним проживать комплексные, кинематографические и эмоционально наполненные истории.

Как любой другой вид искусства, ориентированный на повествование, видеоигры представлены в самом разном диапазоне жанров. Издание Rolling Stone собрало девять лучших сюжетных игр, которые стоит пройти в 2024 году.

Для фанатов стелса – A Plague Tale: Requiem . Мрачная история о брате с сестрой, которые пытаются выжить во время чумы, и которым порой приходится делать плохие вещи.

– A Plague Tale: Requiem Мрачная история о брате с сестрой, которые пытаются выжить во время чумы, и которым порой приходится делать плохие вещи. Для фанатов экшена – Horizon Forbidden West . История повествует об Элой, молодой охотнице. Вместе со своей группой она отправляется на так называемый "Запретный запад", чтобы спасти мир от катастрофы в приключении в открытом мире.

Видео дня

Для фанатов вестерна – Red Dead Redemption II. Вы играете за Артура Моргана, члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века.

– Red Dead Redemption II. Вы играете за Артура Моргана, члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века. Для фанатов Sci Fi – Cyberpunk 2077. Экшен-антиутопия, действие которого происходит в мегаполисе далекого будущего. Вы играете за "Ви", наемника, который умудрился вляпаться в конфликт мегакорпораций, украсть ценный чип и внедрить в голову личность рок-звезды Джонни Сильверхэнда (смоделированного и озвученного Киану Ривзом).

Для фанатов ужастиков – дилогия Alan Wake . Триллер в духе фильмов Дэвида Линча и "Настоящего детектива", рассказывающий о писателе, который оказался в ловушке альтернативного измерения и буквально переписывает мир, чтобы вырваться на свободу.

– дилогия Alan Wake Триллер в духе фильмов Дэвида Линча и "Настоящего детектива", рассказывающий о писателе, который оказался в ловушке альтернативного измерения и буквально переписывает мир, чтобы вырваться на свободу. Для фанатов пост-апокалипсиса – дилогия The Last of Us. История в игре рассказана настолько умело, что она легла в основу успешного сериала, получившего восемь премий "Эмми". Мир игры наводнен зомби-подобными существами, а судьба человечества связана с маленькой девочкой по имени Элли и контрабандистом Джоэлом.

– дилогия The Last of Us. История в игре рассказана настолько умело, что она легла в основу успешного сериала, получившего восемь премий "Эмми". Мир игры наводнен зомби-подобными существами, а судьба человечества связана с маленькой девочкой по имени Элли и контрабандистом Джоэлом. Для фанатов поиска сокровищ – Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Приключенческая игра в лучших традициях "Индианы Джонса" отправит вас в приключение по джунглям, горам и старинным зданиям в поисках главного приза – удачи.

Для фанатов RPG – Baldur's Gate 3. В этой фэнтезийной игре представлено огромное количество квестов и побочных приключений. Здесь есть место и детективным расследованиям, и сражениям с драконом и романтическим отношениям. Но что самое главное, в игре чувствуется дух большого приключения.

– Baldur's Gate 3. В этой фэнтезийной игре представлено огромное количество квестов и побочных приключений. Здесь есть место и детективным расследованиям, и сражениям с драконом и романтическим отношениям. Но что самое главное, в игре чувствуется дух большого приключения. Для всех игроков – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Отличный пример того, что путешествие порой важнее пункта назначения, поэтому наслаждайтесь каждой его секундой.

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