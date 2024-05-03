Их еще называют стартовыми точками, благодаря которым вы перейдете к более сложным и комплексным играм.

У видеоигр, как и любой другой формы медиа, есть стартовые точки. То есть, это проекты, наиболее простые для освоения, благодаря которым вы E;t перейдете к более сложным и комплексным играм. К примеру, недавно вышла Final Fantasy 7 Rebirth, которую многие называют одной из лучших игр 2024-го. Но для старта геймерской карьеры ее вряд ли кто-то бы советовал.

Редакторы портала Esquire собрали топ из 10 увлекательных проектов в самых разных жанрах для тех, кто раньше ни во что не играл: от коротких и простых в освоении до больших и комплексных.

The Last of Us - Part I . Если вы поклонник сериала HBO или просто фанат игр про зомби, The Last of Us – идеальная игра для вас. Сабж хвалят не только за сюжет, но и за кинематографический опыт, который делает эту игру одним из лучших одиночных приключений в индустрии развлечений.

Red Dead Redemption 2 . Исследуйте мир ковбоев и преступников в Red Dead Redemption 2 – одной из тех игр, в которые можно сыграть, ничего не зная об оригинале. Несмотря на свое название RDR 2 является приквелом. Так что на самом деле лучше сначала сыграть во вторую часть.

Halo: The Master Chief Collection . Большинство геймеров развили свои навыки стрельбы, играя в Halo в подростковом возрасте. Это отличная игра, которая научит вас целиться, заранее планировать свои движения, перезаряжаться и ориентироваться в трехмерном пространстве.

Elden Ring . Если вы хотите бросить себе вызов. Его открытый мир не только великолепно спроектирован и создан с использованием элементов истории из "Игры престолов" Джорджа Мартина, но и схватки с боссами на данный момент являются наиболее захватывающими (и сложными) испытаниями даже для опытных геймеров.

Super Mario Odyssey . Возможно, вам не хочется чего-то столь же сложного, как Elden Ring. В таком случае отправляйтесь в мир Нинтендо. Они "короли" создания простых игр, которые не менее интересны.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Прелесть игры заключается в том, что если вы можете об этом подумать, вы, вероятно, сможете это сделать. А если вы что-то видите, то, вероятно, сможете туда добраться. То же самое касается и его продолжения, Tears of the Kingdom, которое увеличивает количество экспериментов в десять раз.

Alan Wake 2 . Если вы в поисках детективного ужастика. Хотя небольшие элементы истории перенесены из предшественницы, нет необходимости сначала играть в оригинальную часть. И это здорово, потому что многие обозреватели назвали Alan Wake 2 лучшей игрой 2023 года.

Baldur's Gate 3 . Игра, которая доказала всем, что жанр изометрических RPG, который всегда считался на любителя, в умелых руках расцветает и доставляет массу удовольствия в одиночном режиме.

Pokémon Legends: Arceus . Если вы хотите познакомиться с покемонами в 2024 году, эта игра – лучшее место для начала.

Yakuza 0. Пожалуй, одна самых необычных и увлекательных франшиз, в которые вы когда-либо сыграете. В ней эмоциональная драма о преступном мире Японии сочетается с сайд-квестами, в которых нужно победить банду якудзы в подгузниках или набить морду гигантской акуле. И для знакомства лучше всего подойдет Yakuza 0.

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