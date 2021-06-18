Кооперативный приключенческий экшен It Takes Two разошелся тиражом в 2 миллиона копий – всего за 2,5 месяца после релиза.
Об этом разработчики из студии Hazelight сообщили на своей странице в Твиттере.
"Мы просто поражены той страстью, которую вы, замечательные люди, проявили к нашей игре. И мы очень рады видеть так много поклонников кооперативных игр", – написали в Hazelight.
Глава студии Юсеф Фарес добавил, что 2 миллиона проданных копий означают, что в игру сыграло уже 4 миллиона человек. Так как It Takes Two можно пройти только в кооперативе, то второму игроку не нужно покупать игру. Достаточно, чтобы экшен приобрел только кто-то один.
В целом же для кооперативной игры такие продажи являются хорошим показателем. It Takes Two вышел 26 марта на ПК и консолях, получив 9 баллов из 10 от УНИАН. На агрегаторе Metacritic у экшена 88 баллов от критиков и 9 баллов от игроков. А в цифровом магазине Steam у игры 95% положительных отзывов на основе 27 тысяч пользовательских рецензий.
Трейлер It Takes Two
Подробней про It Takes Two
- Приключенческая игра It Takes Two сочетает в себе много жанров – от платформера и головоломки до шутера и файтинга.
- Сюжет рассказывает о Коди и Мэй – супругах на грани развода. Их дочь Роуз сильно переживает из-за трудных отношений родителей. Однажды девочка случайно превращает Коди и Мэй в кукол. Чтобы расколдовать себя, герои будут вынуждены пройти массу сложных испытаний, которые проверят на прочность не только их отношения, но и умения игроков.