Глава студии объяснил, что с учетом особенности It Takes Two, в нее сыграло уже 4 миллиона геймеров.

Кооперативный приключенческий экшен It Takes Two разошелся тиражом в 2 миллиона копий – всего за 2,5 месяца после релиза.

Об этом разработчики из студии Hazelight сообщили на своей странице в Твиттере.

"Мы просто поражены той страстью, которую вы, замечательные люди, проявили к нашей игре. И мы очень рады видеть так много поклонников кооперативных игр", – написали в Hazelight.

Глава студии Юсеф Фарес добавил, что 2 миллиона проданных копий означают, что в игру сыграло уже 4 миллиона человек. Так как It Takes Two можно пройти только в кооперативе, то второму игроку не нужно покупать игру. Достаточно, чтобы экшен приобрел только кто-то один.

В целом же для кооперативной игры такие продажи являются хорошим показателем. It Takes Two вышел 26 марта на ПК и консолях, получив 9 баллов из 10 от УНИАН. На агрегаторе Metacritic у экшена 88 баллов от критиков и 9 баллов от игроков. А в цифровом магазине Steam у игры 95% положительных отзывов на основе 27 тысяч пользовательских рецензий.

Трейлер It Takes Two

Подробней про It Takes Two

Приключенческая игра It Takes Two сочетает в себе много жанров – от платформера и головоломки до шутера и файтинга.

Сюжет рассказывает о Коди и Мэй – супругах на грани развода. Их дочь Роуз сильно переживает из-за трудных отношений родителей. Однажды девочка случайно превращает Коди и Мэй в кукол. Чтобы расколдовать себя, герои будут вынуждены пройти массу сложных испытаний, которые проверят на прочность не только их отношения, но и умения игроков.

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Автор: Сергей Коршунов