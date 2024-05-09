Акция продлится до вечера 16 мая, после чего стартует раздача некой крупнобюджетной игры.

На ПК-площадке Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – украинские пользователи могут навсегда забрать игрушку Circus Electrique. Это ролевая игра, похожая на Darkest Dungeon, но со своими идеями, стилистикой и дополнительными механиками.

Забрать игру можно до вечера 16 мая. А на следующей неделе будут бесплатно отдавать некую тайную крупнобюджетную игру.

Подробнее о Circus Electrique

Если вы играли в Darkest Dungeon, вы наверняка почувствуете себя как дома в Circus Electrique. Проект отличается продуманными пошаговыми сражениями и необычным сеттингом, выполненным в духе викторианской эпохи со стимпанком.

"Circus Electrique – это отчасти сюжетная RPG, отчасти боевая тактика, отчасти симулятор управления цирком. Когда лондонские обыватели ни с того, ни с сего вдруг начинают превращаться в безжалостных убийц, судьба города оказывается в умелых руках талантливых цирковых артистов", – из описания игры.

В Steam у тайтла рейтинг 73 из 100. В целом, это неплохая игрушка для коротких игровых сессий в необычном сеттинге и смесью жанров, которая может вполне развлечь на пару вечеров.

Если вы пропустили, на днях в раннем доступе вышла Hades 2, продолжение одного из лучших "рогаликов". Оригинал настолько полюбился игрокам, что по количеству "вишлистов" в Steam вторая часть обогнала все тайтлы 2024 года.

В свою очередь УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей, которые выйдут в мае. В ближайшие недели нас ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянет на ПК.

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