Названы видеокарты с лучшим соотношением цены и качества в 2024 году

Всего получилось четыре таблицы – для 1080р, 1440p, 4K, а также топ видеокарт исходя из затрат на электроэнергию.

Эксперты говорят, что для геймеров сейчас наступило хорошее время обновить видеокарту по выгодной цене. Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет в ближайшие пол года, поэтому обе компании стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Чтобы помочь с выбором, редакция авторитетного издания ComputerBase составила рейтинги самых выгодных видеокарт, доступных на рынке. Для этого специалисты сравнили 24 актуальных графических ускорителя по показателю "цена за 1 fps" после тестов в 23 современных играх. Карты работали в паре с процессором Ryzen 9 7950X3D.

Видеокарты для 1080р

Самой удачной моделью для 1080р-гейминга оказалась Radeon RX 6650 XT. Также в тройку лидеров вошли ARC A750 и Radeon RX 7600. Самым невыгодным решением ожидаемо стала RTX 4090.

Видео дня

В играх с технологией трассировки лучей лидирует Intel ARC A750, за ней расположились GeForce RTX 4070 Super, RTX 4060 8 ГБ и RTX 4070.

Видеокарты для 1440р

В пересчете FPS на стоимость видеокарты, лидером подборки для 1440p стали модели "красной" компании – Radeon RX 7700 XT, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 GRE. Причем RTX 4090 все еще находится в аутсайдерах.

А вот уже в играх с рейтрейсингом вперед вырываются GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti.

Видеокарты для 4K

Лучшее соотношение цены-качества в играх с разрешением 4К демонстрирует Radeon RX 7800 XT. Для проектов с трассировкой лучей лучше брать GeForce RTX 4070 Super.

Вдобавок, эксперты сравнили видеокарты исходя из затрат на электроэнергию. И самыми экономичными моделями оказались GeForce RTX 4070 Super, RTX 4060 Ti и RTX 4070.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами AMD свои компьютеры оснастили всего 16% геймеров. В то время как карты Nvidia предпочитают 76% пользователей. И это несмотря на то, что "красные" обычно предлагают лучшую производительность, чем конкуренты за ту же цену.

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