По словам разработчика, эта версия с путешествием Геральта в страну тысячи сказок, больше соответствует оригинальной задумке, от которой в процессе отказались.

На популярном сервисе Nexus Mods появился косметический мод для игры "Ведьмак 3". Разработчик модификации представился соавтором квеста "Давным-давно" и предложил всем желающим оценить альтернативную версию, пожалуй, самого запоминающегося квеста из дополнения Blood and Wine.

Вот что пишет Филипп Вебер, который занимался дизайном квестов в 3-й части, а сейчас является нарративным директором в The Witcher 4, в описании мода:

Когда началась разработка квеста, у нас была идея сделать его меланхоличным представлением классических сказок братьев Гримм, действие которого происходит в умирающем лесу, освещенном заходящим солнцем. В итоге вместо умирающего леса мы решили сделать более яркую сказочную страну, которая по-прежнему демонстрировала изначальную красоту земля, созданной для Сианны и ее сестры Анны Генриетты. Видео дня В этом моде я попытался воссоздать это оригинальное видение, потому что мне всегда было любопытно, как оно бы выглядело. Это не замена тому, что было в игре, а интересная альтернатива, показывающая, что могло бы быть.

Разработчик "Ведьмака 3" всегда хотел увидеть именно эту версию Страны тысячи сказок, поэтому и создал мод. Разработал он его в официальном инструментарии REDkit, который позволяет всем желающим создавать новый контент для игры, включая задания, а также изменять уже имеющиеся.

Мод "Золотое "Давным-давно…"" доступен на сайте Nexus Mods и совместим с некстген-версией тайтла. Для установки необходимо поместить содержимое архива в папку mods.

Сколько еще ждать The Witcher 4

Польская студия не выпускал нового "Ведьмака" с 2015 года. Недавно была информация, что следующий "Ведьмак" по-прежнему находится на стадии предварительного производства. Но уже во второй половине года перейдет в полноценную (активную) фазу разработки. Таким образом, релиз игры, предположительно, состоится в конце 2026 или начале 2027 года.

Проект под кодовым названием Project Polaris станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

Новый "Ведьмак" станет нечто совершенно новым – фанатам не стоит ожидать простой клон "Дикой Охоты". Разработчики будут опираться на предыдущую игру при создании четвертой части, но они не планируют делать "безопасный сиквел".

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