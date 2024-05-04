Пока Nvidia усиливает позиции на рынке флагманских видеокарт, AMD удерживает лидерство в секторе бюджетных и среднебюджетных ускорителей.

Редакция портала TechRadar выбрала пятерку лучших видеокарт от компании AMD для игр в 2024 году. Профессионалы оценили карточки по критериям цена, производительность, качество и составили список лучших, в каждой из отдельных категорий.

Согласно актуальной статистике Steam, видеокартами AMD свои компьютеры оснастили всего 16% геймеров. В то время как карты Nvidia предпочитают 76% пользователей. И это несмотря на то, что "красные" обычно предлагают лучшую производительность, чем конкуренты за ту же цену.

Radeon RX 7900 GRE – лучшая видеокарта AMD в целом. По сочетанию цены/мощности конкурентов у нее попросту нет. У нее много видеопамяти (16 гигабайт), отличная производительность в 2K и 4K. Стоит она столько же, сколько и заметно менее мощная GeForce RTX 4070.

Radeon RX 7600 – лучшая бюджетная видеокарта. Когда дело доходит до игр при 1080р, она не только превосходит конкурентов, но и на равных конкурирует с более дорогими моделями, такими как RTX 3060 Ti 12 ГБ. Для 2К она тоже подойдет, но видеопамяти (8ГБ) все же маловато.

Radeon RX 7900 XTX – лучшая видеокарта для 4K. Выпущенный в конце 2022 года, этот мощный графический процессор заметно затмевает более дорогую RTX 4080 от Nvidia, предлагая превосходную цену. В линейке RX 8000 таких мощных моделей уже не будет.

Radeon RX 6800 XT попала в рейтинге как лучшая видеокарта AMD с 16 ГБ памяти за небольшие деньги. Кроме того, она демонстрирует высокую производительность с DirectX 11.

Замыкает пятерку рейтинга Radeon RX 6600 XT. Это доступная карточка для 1080p и 2K с хорошей системой охлаждения и низким энергопотреблением. Видео дня

Как ранее рассказывал УНИАН, для геймеров сейчас наступило хорошее время обновить видеокарту по выгодной цене. Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет уже до конца 2024 года, поэтому оба производителя стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

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