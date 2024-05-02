Забрать оба тайтла можно до вечера 16 мая.

ПК-магазин Epic Games Store вновь расщедрился на две игры, хотя изначально считалось, что она будет одна. Всю неделю будут раздавать Cat Quest 2 и Orcs Must Die! 3. Обе серии снискали большую популярность среди игроков со всего мира.

Cat Quest 2 – ролевая игра с изометрическим видом камеры. Вам предлагает вжиться в роль кота, который бродит по миру и сражается с монстрами.

В Steam тайтл имеет очень положительные отзывы: 95%. Это отличная игра для тех, кто ищет легкую, веселую и расслабляющую RPG. Ее великолепный юмор, милые персонажи и увлекательный геймплей делают ее идеальной игрой для того, чтобы скоротать время.

Кооперативный экшен Orcs Must Die! 3 посвящен истреблению орков в особо крупных масштабах. В Steam об игре положительно отзываются 84% геймеров. В частности, хвалят большие карты, полезные ловушки и разнообразных врагов.

А с вечера 16 мая Epic Games Store порадует своих пользователей пошаговой RPG Circus Electrique. Тогда же стартует большая распродажа Mega Sale. Она продлится до 13 июня. Среди ее сюрпризов ожидается раздача 4 бесплатных крупнобюджетных игр.

А если вы ищете во что поиграть в мае 2024, УНИАН собрал главные релизы месяца. Игроков ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation заглянет на ПК.

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