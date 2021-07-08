Разработчики отчитались об успехах игры.

Всего за два месяца с момента выхода хоррор Resident Evil Village разошелся тиражом в 4,5 миллиона копий.

Речь идет о совокупных продажах на физических носителях и в цифровых магазинах, сообщила компания Capcom в Твиттере.

Трейлер Resident Evil Village

Коротко о Resident Evil Village

Действие Village разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть произошедшее в доме семьи Бэйкеров. Но вскоре у них на пороге появляется Крис Редфилд. Он убивает Мию, а Итана и его дочь Роуз забирает с собой.

Итан теряет сознание, а очнувшись, обнаруживает себя у разбитой машины в неизвестной местности. Неподалеку находится заснеженная деревня, где герой и начнет поиски своей дочери.

В новой части игроки встретились с оборотнями, вампирами и прочими монстрами.

Resident Evil Village вышла 7 мая на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения.

На агрегаторе Metacritic игроки поставили Village 8,5 баллов из 10-ти. А в Steam у новинки 95% крайне положительных отзывов на основе 35 тысяч пользовательских рецензий.

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Автор: Сергей Коршунов