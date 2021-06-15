2D-платформер Metroid Dread выйдет 8 октября 2021 года на гибридную консоль Switch.

Компания Nintendo на выставке E3 2021 анонсировала Metroid Dread – новую часть легендарной одноименной серии. Игра выйдет на гибридную консоль Switch этой осенью – 8 октября.

Трейлер Metroid Dread

В отличие от основной серии, Metroid Dread будет 2D-платформером. Его задумывали создать еще в 2005 году для портативной консоли Nintendo DS. Однако игра так и не вышла. Теперь же игру создали специально для Switch.

Подробней про Metroid

Metroid – это один из основоположников поджанра метроидвания, основанного на постепенном нелинейном исследовании большого мира, новые части которого открываются по мере получения персонажем новых способностей.

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Автор: Сергей Коршунов