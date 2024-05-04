Продолжение станет самым масштабным проектом по франшизе, а релиз не заставит себя ждать.

Продолжение знаменитой приключенческой серии Tomb Raider анонсировали в апреле 2022 года. Точно известно, что новую часть готовит Crystal Dynamics на движке Unreal Engine 5. Если верить инсайдерской информации, Лара будет путешествовать по обширной области Индии.

Инсайдер под ником V Scooper, который нередко делился правдивыми утечками, в своем твиттере опубликовал несколько подробностей о грядущем проекте:

В новой Tomb Raider нас ждет полностью открытый мир, впервые в серии.

Исследовать просторы индийской провинции Лара Крофт сможет с помощью различной техники, например мотоциклов, а также на парашюте.

Паркур и скалолазание останутся среди навыков Лары.

Больше официальной информации об игре должна появиться "скоро", а релиз экшена запланирован на 2024 год.

Ранее в сети уже появлялись слухи о новой Tomb Raider Например, по данным инсайдеров, в будущей игре Лару Крофт представят, как опытную охотницу за сокровищами, "которая своими подвигами вдохновляет младшее поколение". Попутно игрокам покажут ее персональную проблему – муки одиночества.

К слову, свежие сухи об открытом мире сходятся с заявлениями издателя о том, что новая игра в серии станет самым масштабным проектом по Tomb Raider.

Напомним, последняя на сегодня игра о расхитительнице гробниц вышла в 2018, а недавно состоялся релиз сборника Tomb Raider I-III Remastered.

Другой инсайдер рассказал о скором анонсе Resident Evil 9 и релизе в начале 2025 года. У девятки самый большой бюджет в истории серии, а создавали ее более 7 лет. По слухам, нас впервые ждет открытый мир и возвращение Криса Редфилда.

А если вы ищете во что поиграть в мае, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. Игроков ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation заглянет на ПК.

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