А еще игра получила официальный текстовый перевод на украинский язык.

В раннем доступе без предварительного анонса вышла Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра "рогалик". Оригинал настолько полюбился игрокам, что по количеству "вишлистов" в Steam вторая часть обогнала все тайтлы 2024 года.

Менее чем за сутки с момента выхода онлайн игры превысил отметку в 79 тысяч одновременных игроков. Это в два раза больше пикового онлайна оригинальной Hades, вышедшей в 2020 году. У Hades 2 также 98% положительных отзывов.

По словам разработчиков из Supergiant Games, в текущей версии Hades II уже больше локаций, чем было в оригинале. Пользователи, уже сыгравшие в игру, подтвердили этот факт, а также отметили интригующую историю, цепляющий геймплей, отличный визуал и музыку, а также большое количество доступных языков.

Игра доступна для покупки в Steam и Epic Games Store по цене всего 600 грн, есть перевод на украинский язык. Полноценный релиз Hades II состоится не раньше конца 2024 года, тогда же стоит ждать релиза на консолях.

Hades II — что вам нужно знать

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней игры станет Мелиноя, сестра протагониста первой части. Она будет охотиться на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия повстречает различных богов, которые будут ей помогать.

Проект во многом вдохновлен тематикой колдовства, Подземного царства и всего таинственного. Одной из центральных фигур в сиквеле станет Геката, богиня чар и призраков.

Как и в случае с первой частью, разработчики будут вносить в Hades II изменения на основе отзывов от поклонников.

Вас также могут заинтересовать новости: