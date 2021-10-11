Действия на одной локации приводят к последствиям на другой.

На днях дизайнер уровней Arkane Studios Жюльен Эвийе написал в личном микроблоге, что пользователи обнаружили не все секреты Deathloop. Как минимум одну тайну, над которой он трудился, пока никто не нашел. После его слов фанаты принялись тщательнее исследовать игру. В результате они добились своего и выяснили, о чем говорил Эвийе.

Секрет раскрыл посетитель форума Reddit под псевдонимом BorkowskiBoy. Это подтверждает видео, которое опубликовал энтузиаст. Расследование тайны нужно начинать на локации скала Фристад, а точнее — в убежище художницы Мии. Здесь находится ядерный реактор, который враги активируют при обнаружении Кольта. Если он взорвется, то уничтожит всю локацию. Но пока идет обратный отчет, пользователь может сбежать в тоннели и выжить.

После этого нужно посетить Даунтаун. Внимательные пользователи сразу заметят, что локация немного изменилась. В небе со стороны скалы Фристад появится дым, а на одной из улиц возникнут культисты. Они расскажут о недавнем взрыве и обсудят, можно ли превзойти его по масштабам. Игрок волен перебить членов новообразованной секты или послушать их разговоры.

Подробнее о Deathloop

Deathloop — это шутер от студии Arkane, известной по серии Dishonored.

В центре сюжета Кольт Ван, который пытается сбежать с острова, но не может, ведь попал во временную петлю. Герой вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы протагонисту придется неоднократно умереть.

В Deathloop есть многопользовательский режим. В нем другой игрок может взять на себя роль Джулианны, агента, которому поручено защитить временную петлю и уничтожить Кольта.

Автор: Назар Степорук