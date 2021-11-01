Выстрели позволяют по частям уничтожать автомобили.

В играх редко встречается впечатляющая система разрушения окружения. Она присутствовала во всех частях Battlefield и Red Faction, а чтобы вспомнить другие проекты, где можно уничтожать здания и разные объекты, придется знатно напрячься. К упомянутым сериям шутеров в будущем может присоединиться еще одно творение. Речь о пока еще не анонсированной игре от шведской студии VRESKI. Недавно команда опубликовала видео с тестированием своей новой системы разрушения машин. Выглядит она очень реалистично.

В ролике, который разработчики выложили в Twitter, демонстрируется перестрелка с солдатами на парковке. Главный герой использует пистолеты в двух руках и автомат, чтобы убивать противников. При попаданиях время немного замедляется, хотя, возможно, это не игровая механика, а намеренное решение с целью подчеркнуть зрелищность.

Так как сражение происходило на парковке, то в качестве укрытий использовались машины. Они обладают одинаковым моделями, но для тестирования их внешний вид не имеет значения. От выстрелов в автомобилях разбиваются стекла, и выглядит процесс очень впечатляюще. Повсюду летают мелкие осколки, что демонстрирует, сколько сил вложила VRESKI в реализацию частиц.

Другие преимущества системы разрушения машин от шведской студии

Колеса можно пробить, после чего транспорт реалистично оседает.

Двери и капот отлетают, если выпустить в них несколько обойм. Это открывает простор для стратегического планирования. Машины не могут быть вечным укрытием.

Разрушение сопровождается соответствующими визуальными эффектами.

Увы, VRESKI не рассказала, в какой игре появится продемонстрированная система. Прошлым проектом студии стал изометрический шутер The Hong Kong Massacre.

Автор: Назар Степорук