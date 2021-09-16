Новая дата релиза предстоящего шутера – 19 ноября.

Студия DICE объявила о переносе релиза шутера Battlefield 2042. Дату выхода сдвинули с 22 октября на 19 ноября.

Изначально разработчики планировали, что команды по разработке вернутся в студии до выхода игры. Однако из-за продолжающейся пандемии, им приходится работать удаленно, что влияет на темп производства, сообщил глава DICE Оскар Габриэльсон.

Он также поблагодарил игроков за терпение и поддержку.

"Ваш энтузиазм очень вдохновляет. Мы верим в игру, которую создаем, и благодарим вас за терпение", – написал Габриэльсон.

Кроме того, 15 октября студия планировала открыть ранний доступ к Battlefield 2042 тем, кто приобретет расширенное издание шутера. Но теперь, после переноса релиза, неизвестно, будет ли изменена и дата раннего доступа. Разработчики на данный момент не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что над игрой работают сразу четыре студии – DICE, DICE LA, EA Gothenburg и Criterion. Новую часть Battlefield планируют выпустить на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

Трейлер Battlefield 2042

Battlefield 2042 будет без сюжетной кампании. Вместо нее в предстоящей игре будет много разнообразных режимов для мультиплеера. Самый интересный из них – это "Портал". В него войдут 7 карт из Battlefield 2042, а также 6 карт из ранних частей франшизы, таких как Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3. Здесь игроки получат возможность совмещать элементы различных эпох на одной карте, включая разные виды оружия и техники.

Автор: Сергей Коршунов