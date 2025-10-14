Эксперты по туризму рассказали, что не следует указывать на багажной бирке чемоданов во время путешествий.

Обычная багажная бирка может стать источником серьезных проблем, если на ней указать лишнее. Эксперты советуют быть максимально осторожными при заполнении ярлыков на чемоданах. Как правильно заполнить бирку на чемодан и что писать на ней ни в коем случае нельзя - рассказываем ниже.

Что безопасно писать на багажной бирке, а что нет

Эксперты компании 1st Move International Removals обратили внимание на важные детали, которые никогда не следует указывать при маркировке багажа. По словам специалистов, это может привести к краже личных данных, мошенничеству и даже ограблению, пишет британский таблоид Express.co.uk. со ссылкой на Liverpoolecho.co.uk.

Управляющий директор 1st Move International Майк Харви (Mike Harvey) предупреждает: "При заполнении багажных бирок очень важно найти баланс между удобством идентификации вашего багажа и безопасностью ваших личных данных. Слишком большое количество информации может подвергнуть вас риску кражи личных данных, финансового мошенничества, ограбления и другим опасностям".

Что пишут на багажных бирках обычно? Имя, телефон, адрес, иногда даже маршрут, чтобы в случае, если багаж затеряется, его можно было быстрее вернуть. Однако половина этой информации на ярлыке чемодана не нужна.

Что следует указать на багажной бирке, чтобы помочь авиакомпании вернуть вам потерянный багаж:

свое полное имя, как оно указано в паспорте;

номер телефона, чтобы с вами могли связаться;

адрес электронной почты - в качестве дополнительного способа связи, если ваш багаж будет утерян или украден.

Что не нужно указывать на бирках чемоданов и сумок:

свой домашний адрес - это может подсказать ворам, что жилье пустует, пока вы в отъезде;

перечень ценных вещей в багаже - это также приглашение для воров;

свой маршрут и пункты назначения - чем меньше об этом знают посторонние люди, тем для вас лучше.

Также стоит подумать о замках, которые вы используете на чемоданах и сумках - чемодан, закрытый на замок, все-таки менее привлекателен для воров, чем открытый.

Компания Booking.com отмечает, что чемодан под замком помогает сохранить конфиденциальность ваших личных вещей и защищает их от посторонних глаз. Кроме этого, можно также использовать яркие замки или аксессуары - они помогут вам быстрее узнать свой чемодан среди множества похожих и снизит вероятность того, что кто-то случайно перепутает багаж. В этом случае даже обычный бант может помочь.

