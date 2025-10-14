Обычная багажная бирка может стать источником серьезных проблем, если на ней указать лишнее. Эксперты советуют быть максимально осторожными при заполнении ярлыков на чемоданах. Как правильно заполнить бирку на чемодан и что писать на ней ни в коем случае нельзя - рассказываем ниже.
Что безопасно писать на багажной бирке, а что нет
Эксперты компании 1st Move International Removals обратили внимание на важные детали, которые никогда не следует указывать при маркировке багажа. По словам специалистов, это может привести к краже личных данных, мошенничеству и даже ограблению, пишет британский таблоид Express.co.uk. со ссылкой на Liverpoolecho.co.uk.
Управляющий директор 1st Move International Майк Харви (Mike Harvey) предупреждает: "При заполнении багажных бирок очень важно найти баланс между удобством идентификации вашего багажа и безопасностью ваших личных данных. Слишком большое количество информации может подвергнуть вас риску кражи личных данных, финансового мошенничества, ограбления и другим опасностям".
Что пишут на багажных бирках обычно? Имя, телефон, адрес, иногда даже маршрут, чтобы в случае, если багаж затеряется, его можно было быстрее вернуть. Однако половина этой информации на ярлыке чемодана не нужна.
Что следует указать на багажной бирке, чтобы помочь авиакомпании вернуть вам потерянный багаж:
- свое полное имя, как оно указано в паспорте;
- номер телефона, чтобы с вами могли связаться;
- адрес электронной почты - в качестве дополнительного способа связи, если ваш багаж будет утерян или украден.
Что не нужно указывать на бирках чемоданов и сумок:
- свой домашний адрес - это может подсказать ворам, что жилье пустует, пока вы в отъезде;
- перечень ценных вещей в багаже - это также приглашение для воров;
- свой маршрут и пункты назначения - чем меньше об этом знают посторонние люди, тем для вас лучше.
Также стоит подумать о замках, которые вы используете на чемоданах и сумках - чемодан, закрытый на замок, все-таки менее привлекателен для воров, чем открытый.
Компания Booking.com отмечает, что чемодан под замком помогает сохранить конфиденциальность ваших личных вещей и защищает их от посторонних глаз. Кроме этого, можно также использовать яркие замки или аксессуары - они помогут вам быстрее узнать свой чемодан среди множества похожих и снизит вероятность того, что кто-то случайно перепутает багаж. В этом случае даже обычный бант может помочь.