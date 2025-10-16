Украинцы со статусом инвалидности 2 группы имеют право на выплаты.

Граждане Украины, которым вследствие заболевания была установлена вторая группа инвалидности, имеют право на материальную поддержку в виде пенсии. Ее размер зависит от некоторых факторов. Узнайте, сколько пенсия по инвалидности в октябре и на какие суммы можно рассчитывать.

Какая пенсия по инвалидности второй группы - размеры выплат

По данным ПФУ, для того чтобы человек мог рассчитывать на такой вид выплат, ему необходимо пройти медико-социальную экспертизу и подтвердить диагноз, позволяющий оформить группу инвалидности. Еще одно необходимое условие - наличие трудового стажа от одного года до пятнадцати лет. Точное количество зависит от возраста, когда человек стал лицом с инвалидностью. Если за оформлением выплат обращается украинец старше 60 лет, то ему засчитают период с того дня, когда ему была установлена инвалидность, и до шестидесятилетия.

Сотрудники ПФУ считают, сколько пенсия по инвалидности 2 группы для конкретного человека - ее размер зависит от пенсии по возрасту, которая положена гражданину Украины. Так, для второй группы это 90% от суммы. Например, если пенсия по старости равна 3500 грн, то пенсия по инвалидности - 3150 грн.

Также важно знать, какая пенсия по инвалидности 2 группы может быть начислена в минимальном размере, если человек работает или не работает. Согласно законодательству, для пенсионеров, которые не трудятся официально, пенсия будет составлять 2520 грн, а для тех, кто продолжает работать - 2093 грн. По закону, это необходимый минимум, который должен получить украинец со второй группой инвалидности.

Также пенсию могут получать не только гражданские лица, но и военные. К примеру, если военнослужащий получил вторую группу из-за военных действий, ему полагается 80% от суммы денежного обеспечения. Для других людей, также ставших лицами с инвалидностью вследствие войны, назначается 60% от суммы денежного обеспечения. ПФУ пишет, что минимальный размер пенсии для лиц, пострадавших от войны - 10 988,25 грн.

Если речь идет об украинцах, пострадавших от чернобыльской катастрофы, тогда пенсию могут назначить, ориентируясь или на размер зарплаты, которую человек получал в 1986-1990-х годах, или на размер минималки, установленной с 1 января текущего года, и умноженной на 5. При этом, для лиц с инвалидностью второй группы, пострадавших из-за чернобыльской катастрофы, выплаты не могут быть меньше 6549,98 грн. При этом, ликвидаторы на ЧАЭС не могут получать меньше 10 700,97 грн пенсии.

