Нежное мясо в хрустящей панировке является любимым блюдом тысяч детей.

Хрустящие наггетсы являются любимым блюдом миллионов людей по всему миру. Сочетание нежного куриного мяса и аппетитной панировки стало класикой фастфуда. Это отличный вариант, чтобы накормить ребенка. Как признаются многие родители, даже привередливые дети, которые не любят мясо, фанатеют по наггетсам из "Макдональдса". Повторить их дома не составит труда.

Самые вкусные куриные наггетсы - подробный рецепт

Эти изделия очень напоминают закуска из фастфуда. Конечно, "Макдональдс" не раскрывает рецепты своих фирменных блюд. Но кулинары самостоятельно нашли формулу, близкую к оригиналу.

Подготовьте такие ингредиенты:

пятьсот грамм куриного филе;

два яйца;

четыре столовые ложки муки;

сто тридцать грамм панировочных сухарей;

столовая ложка сушеного молотого чеснока;

щепотка куркумы;

щепотка перца;

три столовые ложки соевого соуса;

двести миллилитров подсолнечного масла.

Курицу промойте и нарежьте вдоль волокон на одинаковые аккуратные кусочки. Замаринуйте в соевом соусе на 40 минут - это даст мясу характерный соленый вкус и сочность. Этот шаг можно пропустить, если нет времени - тогда просто посолите филе.

Панировочные сухари смешайте с чесноком, куркумой, перцем, высыпьте в глубокую миску. В другие две тарелки поместите просеянную муку и взбитые яйца. Замаринованные части курицы сначала обмакните в яйце, затем в муке, снова в яйце и в сухарях. Каждый кусок обваляйте щедро, чтобы корочка хорошо держалась на мясе.

Далее изделия можно приготовить во фритюре или запечь. Хотите сделать наггетсы как в Макдональдсе - вскипятите подсолнечное масло и опустите в него изделия на 2-3 минуты. Затем выложите на салфетку, куда впитается лишний жир. Подавайте блюдо в горячем виде с соусом, картошкой или любым другим гарниром.

Если готовите наггетсы в духовке, то выложите их на противень и запекайте 20 минут при 200º. Это не классический вариант, зато намного более полезный.

Полезный совет: панировку можно сделать самостоятельно, если у вас есть блендер или кофемолка. Просто измельчите в порошок засушенный батон.

