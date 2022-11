Они сделаны в виде стихов.

Разработчики любят прятать в своих играх интересные отсылки, и Santa Monica Studio здесь не исключение. Она реализовала в God of War Ragnarök целую серию "пасхалок", которые связаны с другими проектами Sony.

Как передает портал Comicbook, в свежем экшене есть перечень коллекционных предметов. Часть их них можно найти в первые часы прохождения. Сюда относятся и стихи, написанные автором по имени Квасир. Эти произведения можно отыскать в двух мирах — Свартальфахейме и Альфхейме. Каждое из них своим текстом отсылает к знаменитым франшизам Sony. В список входят MLB The Show, The Last of Us, Ratchet and Clank и другие. Первая, например, описана фразой "Большое общество "Наземная сфера", представление".

А если по тексту сложно понять, к какой франшизе он отсылает, то следует взглянуть на обложку. Каждое стихотворение выполнено в виде книги. На ее верхней части обычно нарисованы персонажи или фрагменты из серии, которой посвящена "пасхалка". Вот так Santa Monica Studio элегантно почтила своих коллег по цеху.

Видео дня

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: