Улучшения заметны буквально в каждом аспекте.

В обзорах God of War Ragnarök критики утверждали, что в игре нет кардинальных отличий от первой части в плане геймплея. А вот о графике этого точно не скажешь. Новый экшен выглядит гораздо лучше предшественника, что доказывает свежее видео от автора YouTube-канала ElAnalistaDeBits.

Блогер сравнил Ragnarök с God of War 2018 года по всем параметрам. Сюда относятся физика, отображение окружающего мира, качество текстур, модели персонажей, частицы и многое другое. Во всех категориях сиквел значительно превосходит предыдущую часть франшизы. А ведь God of War четырехлетней давности считалась невероятно красивой игрой.

По части физики заметны улучшенные взаимодействия топора Левиафана с окружением. Оружие ломает ветки деревьев и оставляет реалистичные следы на снегу после бросков.

Окружение в Ragnarök обладает гораздо большей прорисовкой дальности и детализацией. Все объекты тщательнее проработаны, что заметно при демонстрации одинаковых локаций в двух играх. То же самое касается текстур, которые имеют повышенное разрешение и напоминают предметы и поверхности из реального мира.

Анимации в Ragnarök отличаются повышенной плавностью и отточенностью, а динамичное и мягкое освещение подчеркивает великолепную стилистику. Завершают графический парад частицы, которые возникают во время визуальных эффектов. Их количество значительно выросло, что хорошо заметно при применении Клинков Хаоса.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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