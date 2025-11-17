Кристина Кащавцева, Алена Уткина

Подтверждение диплома открывает больше перспектив в трудоустройстве.

Украинские беженцы, которые находятся в Польше или только планируют переезжать в республику, могут подтвердить свои дипломы о высшем образовании. Это позволит работать по профессии и зарабатывать больше денег, чем если заниматься низкоквалифицированным трудом. Эксклюзивно для УНИАН специалисты юридического отдела Visit Ukraine рассказали, как подтвердить свой диплом в Польше бесплатно и кто может подать заявку.

Ранее мы рассказывали, как подтвердить диплом в Германии украинцу.

Как подтвердить диплом в Польше специалистам и магистрам

По словам экспертов, украинцы, которые планируют работать или учиться в Польше, могут подтвердить свои дипломы через систему Kwalifikator или пройти нострификацию в польских университетах. В Польше, чтобы выяснить, какая именно процедура нужна для вашего диплома, можно воспользоваться системой Kwalifikator:

Видео дня

"Система автоматически определит, достаточно ли признания или необходима полноценная нострификация, на основе страны выдачи, образовательной степени и даты получения документа".

Также в Visit Ukraine объяснили, как подтвердить украинский диплом в Польше бесплатно - в Польше существует возможность сделать это владельцам дипломов специалиста и магистра, полученных в Украине до 19 июня 2006 года. За проведение этой процедуры отвечает Национальное агентство академических обменов (NAWA).

Необходимый пакет документов для этого таков:

Оригинальный диплом с сопроводительным приложением;

Предыдущий образовательный документ (аттестат, диплом бакалавра), на основе которого состоялось поступление в высшее учебное заведение;

Документ, удостоверяющий личность;

Свидетельство об изменении фамилии (если таковое имеется);

Подтверждение статуса временной защиты (PESEL UKR).

Юристы отметили - положительным моментом является то, что документы на украинском, русском и английском языках не требуют перевода. Подача осуществляется в онлайн-формате, а срок рассмотрения составляет от 60 дней.

Реклама

Подтверждение украинского диплома в Польше или нострификация - в чем разница

Специалисты Visit Ukraine говорят, что подтверждение (признание) диплома - это упрощенная процедура, удостоверяющая подлинность вашего образовательного документа и устанавливает его соответствие определенному образовательному уровню в стране пребывания. Этот процесс обычно не предусматривает детального анализа учебных программ и является более быстрым вариантом легализации. Также стоит учитывать, какие дипломы не требуют нострификации в Польше - те, что были получены до 20 июня 2006 года.

Нострификация представляет собой комплексную экспертизу, во время которой детально сравниваются образовательные программы, продолжительность обучения, полученные компетенции и практический опыт. Эта процедура может включать необходимость сдачи дополнительных экзаменов или прохождения стажировки для компенсации выявленных расхождений в учебных планах.

Выбор между этими двумя процедурами зависит от ваших целей: продолжение обучения, трудоустройство или работа в регулируемых сферах, например таких как медицина. Нострификация является обязательной для всех дипломов, полученных в Украине после 20 июня 2006 года, а также для всех, кто хочет работать по регулируемой профессии, независимо от даты выдачи диплома.

"Нострификацию в Польше проводят университеты, которые имеют научную категорию не ниже В+ в соответствующей области. Именно они сравнивают украинскую программу обучения, продолжительность и результаты с польскими стандартами", - рассказали юристы.

Реклама

Если различия незначительны, диплом признают эквивалентным. Если существенные - могут назначить дополнительные экзамены или практику.

Что нужно, чтобы подтвердить диплом в Польше - пошаговая инструкция

В Visit Ukraine подробно объяснили, как подтвердить украинский диплом врача в Польше. Процедура состоит из двух основных этапов - обращение в Министерство науки (MNiSW) и обращение в Университет.

Сначала нужно подать в министерство заявление, оригинал, копию и заверенный перевод диплома и приложения (выполненный присяжным переводчиком или в консульстве). В течение трех недель ведомство бесплатно выдает справку о том, что ваш диплом нуждается в нострификации в ВУЗе.

С этой справкой вы обращаетесь в выбранный польский университет. Ключевое требование, чтобы ВУЗ имел высокую научную категорию (А+, А или В+) по той дисциплине, которая соответствует вашей специальности. Университетская комиссия подробно сравнивает учебные программы: продолжительность обучения, перечень предметов, количество часов и академические результаты.

Хотя каждое заведение может устанавливать собственные требования, стандартный перечень, по словам юристов, включает:

Заявление на нострификацию с указанием дисциплины;

Справку от Министерства науки о необходимости подтверждения;

Диплом с приложениями (оригинал, копии, перевод);

Предыдущий образовательный документ (аттестат или диплом бакалавра для магистра) с переводом;

Документы, позволяющие оценить процесс обучения, достижения и продолжительность;

Автобиографию на польском языке;

Заявление о том, что диплом ранее не проходил нострификацию.

Если выявлены расхождения, ВУЗ может обязать вас сдать дополнительные экзамены или пройти стажировку, предупреждают специалисты. Процедура в университете является платной и длится от 90 дней с момента подачи полного пакета документов. Каждый ВУЗ устанавливает цену индивидуально.

"Для медицинских специальностей (врачи, стоматологи, медсестры) существует отдельная, еще более тщательная процедура проверки квалификации через медицинские университеты. Медицинские университеты дополнительно анализируют программу практической подготовки и могут требовать сдачи экзаменов или прохождения стажировки, если объем или содержание украинского образования не совпадает с польскими требованиями", подчеркивают юристы Visit Ukraine.

Правоведы отмечают, что аккредитация украинского высшего учебного заведения существенно влияет на процесс подтверждения диплома. Университеты, имеющие международные аккредитации или включенные в признанные международные рейтинги, проходят процедуру быстрее и с большей вероятностью полного признания. Если университет не аккредитован, то с наибольшей вероятностью подтвердить его через базы в Польше не получится.

Вас также могут заинтересовать новости: