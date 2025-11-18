Важно поздравить близких защитников с их профессиональным праздником в это нелегкое время.

Украинцы уже не первый год отмечают 18 ноября День сержанта. Военнослужащие с этим званием по праву являются основой командования в современной армии. Они берут на себя роль лидера в бою и ответственность за солдат.

Очень важно не забыть, какой сегодня праздник - поздравить близких воинов, отправить им красивую открытку или теплые слова.

День сержанта Вооруженных Сил Украины - интересные факты

Этот праздник (День сержанта) отмечается с 2019 года. Его учредили указом президента, чтобы отдать дань уважения сержантам, которые сражаются за территориальную целостность и независимость Украины.

Видео дня

Стоит отметить, что в нашей стране существует и Кодекс сержантов. Во время получения своего первого сержантского звания военнослужащий приносит эту торжественную клятву - зачитывает ее сам или повторяет за главным старшиной.

Защитник клянется вести себя с честью, не отступать, быть преданным Украине, военному делу и народу.

Эти военнослужащие считаются стержнем, "хребтом" армии за свое огромное значение в рядах ВСУ. В Минобороны отмечали, что сержанты ведут солдат в бой, а также принимают решения в сложных условиях боевых действий.

В 2021 году Украина перешла на стандарт НАТО (STANAG 2116), который разделил сержантский корпус на высший, старший и младший состав. Перевод званий на коды рангов Альянса повысило уровень взаимосовместимости с силами блока.

При этом уже в 2023 году, спустя год полномасштабной войны, парламент изменил законодательство, позволив сержантам с боевым опытом и без высшего образования занимать офицерские должности.

В связи с перестроением на стандарты НАТО сержантский корпус находится в центре реформирования ВСУ. В советской армии все решения были за высшими офицерами, но в новой модели именно сержанты получили весомую роль и право руководить подразделениями в бою.

Поздравления с Днем сержанта ВСУ

Мы подготовили теплые пожелания, которые легко скопировать и отправить своим близким.

С Днем сержанта! От все души благодарю за службу и защиту. На тебе держится порядок, дисциплина и уверенность солдат в том, что рядом - надежное плечо. Пусть все твои решения будут точными и взвешенными, а сила характера сочетается с мудростью. Желаю тебе мирного неба, уважения солдат и командования!

***

Поздравляем с Днем сержанта Вооруженных сил Украины! Желаем вам крепкого здоровья, верных товарищей и внутреннего спокойствия! Пускай ваша служба будет как можно безопаснее, а каждый выполненный приказ приближает нас к победе и миру.

***

Уважаемый сержант, поздравляю с твоим профессиональным праздником! На твоих плечах лежит огромная ответственность, ведь ты ведешь за собой, вдохновляешь и поддерживаешь солдат. Пусть жизнь щедро одарит тебя здоровьем, уважением и светлым будущем за твою стойкость и силу! Пускай каждый новый день приносит только хорошие новости.

***

С Днем сержанта ВСУ! Пусть твой путь в форме будет отмечен признанием, уважением и благодарностью тех, кого ты защищаешь. Желаю мирного неба, надежного ангела-хранителя и как можно больше спокойных дней в твоей жизни. Пусть дома всегда ждут с любовью, а сердце согревают надежда и вера.

***

Поздравляю тебя с праздником, дорогой сержант! Пусть рядом с тобой всегда будут верные побратимы, надежная техника, умное и продуманное командование. Желаю, чтобы каждый твой день службы проходил без потерь и тревог, а в душе оставалось место для радости и светлой надежды. Пусть твоя форма ассоциируется не только с войной, но и с миром, который ты приближаешь. Здоровья, тепла и любви тебе!

Вас также могут заинтересовать новости: