Петунии обожают эту подкормку и пышно цветут после нее.

Многие украинцы выращивают нежные петунии. Эти цветы считаются неприхотливыми и простыми в уходе, поэтому подходят новичкам. Хотя особенный уход растению не нужен, на подкормки оно реагирует с благодарностью. Зная, чем удобрять петунию для обильного цветения, вы сделаете домашний цветник великолепным.

Как часто вносится подкормка петунии для пышного цветения

Чаще всего это растения выращивают в отдельных кашпо с дренажем. Во время поливов питательные вещества быстро вымываются из грунта. Поэтому горшечные петунии принято удобрять каждые 7-10 дней. Цветок любит частые подкормки. Хоть так часто подкармливать его необязательно, но так он будет цвести гораздо дольше.

Определившись, чем удобрять петунию, сначала полейте землю обычной отстоянной водой. Затем приготовьте средство по инструкции. Вносите его утром или вечером, чтобы не оставить ожоги на листьях.

Чем подкормить петунию в домашних условиях из минеральных удобрений

В цветочных магазинах можно купить универсальный препарат для цветов со всеми необходимыми микроэлементами. Он может иметь в названии числа 18-18-18 или 20-20-20. Это означает одинаковую пропорцию азота, фосфора и калия. Такие средства идеально подходят для еженедельных подкормок. Их приготовление быстро войдет в вашу рутину.

Если растение заболевает, то стоит поменять препарат. К примеру, для стимуляции цветения нужно больше калия, а для укрепления корней после пересадки - фосфора. Азот поможет нарастить зеленую массу после обрезки.

Таким образом, лучшие удобрения для петунии те, которые соответствуют требованиям растения. Например, богатую азотом смесь готовят из 10 г карбамида, а фосфорную - из столовой ложки монофсофата. В обоих случаях вещество растворяют в 10 л воды.

Чем удобрить петунию из народных средств

Очень полезны для растения обычные кухонные дрожжи. Они улучшают микрофлору почвы, повышают устойчивость цветка к болезням и содержат много витаминов.

Такая подкормка петуний народными средствами готовится из 200 граммов свежих прессованных дрожжей и литра теплой воды. Оставьте смесь настояться на пару часов, разведите водой в соотношении 1:10 и поливайте по стакану в день под корни. Особенно полезно дрожжевое удобрение зимой, когда иммунитет растений ослаблен.

Второй доступный вариант, чем подкормить петунию, это древесная зола. Все садоводы высоко ценят это удобрение. Стакан пепла нужно растворить в 5 л воды. Поставьте раствор на день в теплом месте, и питательная смесь готова.

