Праздник Андрея Первозванного в народе называют просто Андрея, или Калита.

Апостол Андрей Первозванный - один из 12 ближайших учеников Христа. В историю он вошел как проповедник Евангелия, чудотворец и покровитель мореплавателей и рыбаков. День его памяти в народе окружен древними обрядами, обычаями и приметами. О них, когда день Андрея Первозванного в 2025 году будут отмечать по новому и старому стилю, а также какие запреты связаны с этой датой - рассказываем в материале.

Почему Андрей - Первозванный, и чем он прославился

Андрей Первозванный - один из двенадцати апостолов Христа. Прозвали Андрея так потому, что Иисус призвал его в ученики первым.

Андрей родился и вырос в Вифсаиде и вместе с братом Симоном (будущим апостолом Петром) работал рыболовом. Еще юным он посвятил себя Богу, стал учеником Иоанна Крестителя, а затем последовал за Христом, приведя за собой брата.

Апостол проповедовал в Галилее, Вифинии, Пропонтиде, Фракии, Македонии, Элладе и вдоль побережья Черного моря. Его миссия была опасной - гонения и пытки не мешали ему нести веру. Андрей первым принес христианство в будущую Византию и известен чудесами - он умел воскрешать детей и взрослых и спасал моряков, за что считается покровителем мореходов.

По преданию, он побывал и на землях будущей Киевской Руси, посетил Корсунь и установил крест на месте, где позже возник Киев (хотя часть историков считает это легендой)

Апостол был распят в Патрах около 67 года на косом кресте, позже названном Андреевским. В Киевской Руси он пользовался особым почитанием: в 1086 году в Киеве по инициативе Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, была построена первая церковь в честь святого.

Когда праздник Андрея Первозванного в 2025 году

День Андрея Первозванного 2025 в Украине отмечают по новому церковному календарю, который действует в Православной церкви Украины с 2023 года. Согласно ему праздник приходится на 13 дней раньше, чем был до этого и отмечают его 30 ноября.

В старом календаре дата Андреевого дня не изменилась - его отмечают 13 декабря.

День святого Андрея - обычаи праздника Калиты

В праздник Андрея Первозванного верующие идут в церковь, чтобы помолиться святому, попросить благодати Божьей и счастливой семейной жизни. Как уже говорили, святой считается покровителем моряков и рыбаков, поэтому у Андрея просят о защите тех, кто ходит в море.

В народе праздник называют Андрея. В этот день накрывают сытный стол, но так как продолжается Рождественский пост, то готовят постные блюда.

Среди главных народных традиций Андреева дня - вечерницы, обряд "кусания калиты" и гадания для девушек. На вечерницы, как правило, собирается молодежь, общается, поет песни и проводит народные обряды.

Кусание калиты - главная игра вечера. Калита - это обрядовый хлеб в форме круга, как символ солнца и бесконечности. Его подвешивают на веревке, или же на длинной палке, которую держит "пан Калитинский". Парни стараются по очереди откусить кусочек калиты.

Все не так просто: у "Калитинского" в руках квач с сажей, которой он обмазывает всех, кто приближается к калите. Тот, кому все же удается откусить кусочек, садится на кочергу и становится "паном Кочержинским". Но главное - все, кто откусил калиту, в течение года женится. Отсюда пошло еще одно название праздника - Калита.

Считается, что и ночь накануне Андрея особенная, поэтому девушки устраивают гадания - на воде, свечах, а также пекут пампушки. Ими угощают собаку или кота - чья пампушка будет съедена первой, та и первой выйдет замуж.

Также во сне можно увидеть своего суженого: для этого нужно поставить под кровать миску с водой, положить под подушку немного кутьи, зеркало, нож, мужскую шапку или щепку, отодранную от забора понравившегося парня - все это должно вызвать вещий сон.

Что нельзя делать в праздник Андрея

Есть на Андрея и несколько народных запретов.

Что запрещено в этот день:

нельзя тяжело работать - шить, вязать, вышивать, убирать, стирать или гладить;

не следует ссориться, ругаться - запрещено сквернословить, желать зла другим, обижаться и обижать окружающих;

нельзя устраивать шумные гуляния и пить алкоголь.

Праздник Андрея приходится на Рождественский пост, поэтому все гулянья проходят без алкоголя и постными, а церковь рекомендует воздержаться от гаданий.

По народным приметам, если на Андрея выпадает снег, он может пролежать до самого апреля.

