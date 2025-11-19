Требования к минимальному трудовому стажу вырастут в 2026 году.

С приближением Нового года украинцы интересуются, какой будет пенсия в Украине в 2026 году. Будущим пенсионерам стоит знать, что требования к минимальному страховому стажу растут ежегодно. Поэтому перед выходом на отдых стоит убедиться, что вы отработали достаточное количество лет.

Мы проанализировали, сколько нужно стажа для пенсии в 2026 году, что учитывается в этот период и как можно проверить, сколько лет выслуги у вас уже есть.

Какой минимальный стаж для пенсии в Украине в 2026 году

Требования к назначению пенсионных выплат определяет Закон №1058. Пенсия назначается украинцам, достигшим возраста 60 лет. Требования к стажу в 2026 году будут такими:

в 60 лет - минимум 33 года;

в 63 года - от 23 до 33 лет;

в 65 лет - от 15 до 23 лет.

Например, если ваш трудовой стаж для пенсии составляет 28 лет, то вы не сможете выйти на отдых в 60-летнем возрасте. Вместо этого вам надо подождать еще 3 года, и тогда вы сможете получить выплаты в 63 года.

Что засчитывается в страховой стаж

Для оформления денежной помощи важен не только опыт работы. Адвокат рассказывала для УНИАН, что входит в трудовой стаж кроме лет труда:

служба в армии;

период получения пенсии по инвалидности и ухода за лицом с инвалидностью;

отпуска и больничные;

период уплаты страховых взносов как ФЛП;

заработок за границей в некоторых странах.

Также в Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли в стаж уход за ребенком до 3 лет. Родители могут быть спокойны - период входит в выслугу, а с 2005 года это происходит автоматически.

Как подтвердить стаж для выхода на пенсию

Приобретенный после 2004 года опыт работы засчитывается автоматически из государственных реестров. Ранее мы подробно рассказывали, как подтвердить трудовой стаж до 2004 года. Для этого нужна трудовая книжка, а при ее отсутствии - другой документ, который подтвердит количество проработанных лет.

Если в документе есть ошибки, или рабочее учреждение расположено на оккупированной территории или ликвидировано, стоит обратиться в специальную комиссию при ПФУ. Также зачисления можно добиться через суд.

Можно ли докупить страховой стаж для пенсии

Если лет выслуги не хватает, вы можете докупить их. Для этого даже не обязательно ждать 60 лет - это можно сделать в любом возрасте. Сумма того, сколько стоит купить стаж для пенсии, будет зависеть от минимальной зарплаты.

Перед покупкой стоит посчитать, выгодно ли это именно в вашем случае. Если до стажа не хватает несколько месяцев, то затраты быстро окупаются. Однако некоторым украинцам целесообразнее подождать несколько лет, пока нынешнего показателя не будет достаточно для выплат.

Как проверить свой стаж в Пенсионном фонде

На сайт ПФУ опубликована подробная инструкция для проверки своей выслуги лет. Вы можете узнать эту информацию на портале компании или в мобильном приложении. С 2004 года трудовой стаж начисляется на основе уплаченных страховых взносов, а до этого периода - по трудовой книжке.

