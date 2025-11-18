Для многих детство - самое лучшее и беззаботное время. Часто оно ассоциируется с какими-то праздниками или едой, ведь кто забудет те самые ленивые голубцы по бабушкиному рецепту, которые были приготовлены с любовью и теплом.
Мы подготовили два вкусных рецепта этого блюда.
Ленивые голубцы - рецепт для сковороды
В первую очередь рассмотрим такой вариант этого простого обеда или ужина. Для него нужно взять:
- 250 граммов белокочанной капусты;
- 300 граммов мясного фарша;
- 100 граммов риса;
- одну морковь;
- одну луковицу;
- одну столовую ложку томатной пасты;
- 200 миллилитров воды;
- растительное масло;
- соль;
- перец.
Лук и капусту надо нарезать средними кубиками, а морковь - натереть на терке. На сковороде разогреваем масло и обжариваем морковь с луком. Не забывайте помешивать их, чтоб овощи равномерно приготовились.
Когда они подрумянятся, всыпаем фарш. Важно лопаткой разделить его на мелкие кусочки и постоянно помешивать, пока мясо не поменяет цвет.
Промытый рис высыпаем на сковороду и вливаем воду. Добавляем томатную пасту, специи, капусту и хорошо перемешиваем. Когда блюдо закипит, накрываем крышкой и убавляем подогрев до минимума. Готовим так ленивые голубцы в сковороде около часа.
Подаем блюдо со сметаной. Для красоты можно посыпать сверху измельченной зеленью.
Ленивые голубцы в кастрюле - простой рецепт
Также это блюдо можно приготовить в более глубокой емкости, чтобы хватило на несколько раз или для приема гостей. Для голубцов берем:
- 400 граммов белокочанной капусты;
- 600 граммов мясного фарша;
- стакан риса;
- среднюю луковицу;
- одно яйцо;
- шесть столовых ложек муки;
- шесть столовых ложек сметаны;
- три столовые ложки томатной пасты;
- 100 миллилитров растительного масла;
- соль;
- перец.
Перед тем, как начать готовить ленивые голубцы в кастрюле, нужно подготовить продукты. Фарш можно купить или сделать самостоятельно дома. Рис хорошо промываем, заливаем холодной чистой водой и варим. После закипания готовим несколько минут и откидываем на сито.
Капусту нарезаем мелким кубиком и помещаем в миску. Заливаем кипятком и оставляем там минут на десять. Далее ее также нужно откинуть на сито.
Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на терке. На сковороде разогреваем небольшое количество масло и обжариваем лук с морковкой до мягкости.
В миске смешиваем рис, фарш, капусту и обжаренные овощи. Приправляем специями и добавляем яйцо.
Нужно вымешать все вместе так, чтоб смесь хорошо лепилась. Если она разваливается, вбейте дополнительное яйцо. Мокрыми руками формируем голубцы, обваливаем в муке и обжариваем на масле до румяности с двух сторон. Складываем их в кастрюлю с толстым дном. Смешиваем томатную пасту со сметаной и добавляем горячую воду, пока соус не будет напоминать жидкий кефир. Приправляем его специями и вливаем к голубцам. Если соус не покрывает их на 90%, нужно еще долить воды.
Готовим на среднем огне до закипания жидкости. После этого накрываем крышкой, уменьшаем подогрев до минимума и тушим около 30 минут.