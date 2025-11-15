Даже во время длительных отключений света можно полноценно питаться.

Из-за российских атак по энергетике украинцы по много часов сидят без света. Особенно тяжело этот период переживают жители многоэтажных домов, где отсутствует газ. В такой ситуации каждая семья задумывается, что можно приготовить без плиты и духовки для полноценного питания.

Отсутствие электричества - не повод голодать. Даже в сложных условиях можно составить разнообразное меню. Мы подскажем идеи блюд, для которых не требуется газ и свет.

Что можно приготовить без газа из круп

Мало кто знает, что крупы необязательно варить. Среди каш много таких, что можно приготовить без газа. Это, например, гречка, киноа, перловка, овсянка, пшено. Залейте зерна горячей водой, накройте емкость крышкой и оставьте на 8-12 часов. На следующий день вы увидите, что крупа полностью готова, как если бы ее варили на плите.

Что можно приготовить без электричества на завтрак

Во время войны самое время вспомнить про быстрый завтрак для ленивых - гранолу. Это уже готовые к употреблению злаки с добавлением орехов и фруктов. Их достаточно залить йогуртом или молоком.

Ещё одна полезная находка - так называемая овсянка холодного приготовления. Вечером смешайте овсяные хлопья молоком, положите добавки по вкусу и оставьте на ночь в холодильнике. К утру они размягчатся. Из соленых блюд на завтрак можно сделать бутерброды или рулет из лаваша.

Что можно приготовить без газа и духовки из салатов

В период отключений электричества попробуйте смешивать различные сытные салаты. Для их составления стоит придумать, что приготовить без огня. Подберите ингредиенты, которые не требуют термической обработки. Вот несколько идей: крабовый салат, салат с тунцом, греческий салат, салат с ананасом и курицей (мясо заменяем готовой ветчиной). Если в вашем блюде есть майонез, то заправляйте его только перед подачей, а в холодильнике храните без соуса. Это продлит срок годности.

Что приготовить без света и газа из основных блюд

Даже без кастрюль и сковородок можно сытно поесть. Вариантов что приготовить без варки больше, чем кажется. К примеру, сначала заготавливаем крупы как в первом пункте. К каше добавляется колбаса, ветчина, домашняя тушенка и другие консервы, соленая рыба и т.п. Также не забывайте про свежие овощи, соленья, сыр. Таким образом можно бесконечно комбинировать продукты.

На крайний случай можно использовать сублимированную пищу и лапшу быстрого приготовления. Заранее закипятите воду, когда будет свет. Залейте кипяток в термос и используйте в течение дня.

Что можно приготовить без плиты и духовки сладкое

Сладкоежки тоже не останутся голодными в блекаут. Во время отключений вас выручат десерты без выпечки. Их легко и быстро готовить - справятся даже начинающие кулинары. Вот несколько простых идей: тирамису, пирожное Картошка, вафельный торт. Если хочется чего-то более серьезного, сделайте торт без выпечки с печеньем и сметанным кремом.

